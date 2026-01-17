Il rialzo delle temperature rende insicuro il ghiaccio della torbiera di Ganna: “C’è il rischio di cedimenti improvvisi”
L'appello alla prudenza è del consigliere del Comune di Valganna Stefano Rivaletto che parla di ghiaccio già compromesso in diversi punti
La scorsa settimana, con temperature rigide e cielo sereno, la torbiera di Ganna era diventata la meta di tanti appassionati di pattinaggio. Molti si presentavano con le mazze per partite di hockey estemporanee.
Il netto cambiamento del tempo con il rialzo consistente delle temperature ha modificato la tenuta del ghiaccio.
A denunciarlo sui social è Stefano Rivaletto, Consigliere del Comune di Valganna con delega alla promozione del territorio.
In un post mette sui social guardia dal rischio di cadute nell’acqua: « In considerazione dell’afflusso di persone registrato quest’anno, in seguito all’eccezionale periodo di freddo che ha consentito l’accesso alla superficie della Torbiera di Ganna, desidero fornire un importante aggiornamento.
L’aumento delle temperature degli ultimi giorni, unito alle recenti piogge, ha aumentato sensibilmente il rischio di cedimenti improvvisi del ghiaccio. Si tratta di un pericolo concreto per l’incolumità delle persone e, nei giorni scorsi, si sono già verificati alcuni episodi di caduta nello specchio d’acqua.
Si ricorda inoltre che la profondità dell’acqua supera nello specchio principale i 3 metri e che la natura melmosa del fondale rende eventuali situazioni di emergenza particolarmente complesse.
Per questi motivi, sconsiglio vivamente di avventurarsi sulle superfici ghiacciate, invitando tutti ad adottare comportamenti improntati alla massima prudenza e responsabilità».
Per la prossima settimana si annuncia il ritorno del grande freddo ma il consigliere ricorda che : « In diversi punti della Torbiera il ghiaccio è compromesso e si sono formati numerosi buchi. Anche in presenza di un nuovo abbassamento delle temperature, queste condizioni non tendono a ripristinarsi in tempi brevi e, nei punti in cui le persone sono cadute in acqua, la fragilità del ghiaccio è ulteriormente accentuata. Al momento non sussistono presupposti di sicurezza tali da rendere consigliabile l’accesso alla superficie ghiacciata ed è quindi opportuno evitare di avventurarsi».
