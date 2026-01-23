Incidente stradale sulla Superstrada di Malpensa, due persone in ospedale
La dinamica del sinistro avvenuto intorno alle 20:30 nei pressi dello svincolo per Cardano Al Campo è ancora da accertare
Due persone sono finite in ospedale a causa dell’incidente stradale che si è verificato lungo la Superstrada di Malpensa (Ss 336) venerdì 23 gennaio verso le 20:30.
Nello scontro (di cui le dinamiche sono ancora da chiarire) sono rimasti coinvolti una donna di 21 anni e un uomo di 32. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Gallarate per le cure necessarie dalle ambulanze della Croce rossa di Busto Arsizio e della Croce rossa di Gallarate. Nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita.
L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo che collega la Superstrada di Malpensa con Cardano al Campo, proprio dove l’asse affianca la pista di motocross.
Allertata anche la Polizia stradale di Varese. Gli agenti sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Rifiuti, il Varesotto corre verso l'80% di differenziata: Taino e Brinzio campioni, due soli comuni sotto la soglia
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.