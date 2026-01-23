Incidente stradale sulla Superstrada di Malpensa, due persone in ospedale

Due persone sono finite in ospedale a causa dell’incidente stradale che si è verificato lungo la Superstrada di Malpensa (Ss 336) venerdì 23 gennaio verso le 20:30.

Nello scontro (di cui le dinamiche sono ancora da chiarire) sono rimasti coinvolti una donna di 21 anni e un uomo di 32. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale di Gallarate per le cure necessarie dalle ambulanze della Croce rossa di Busto Arsizio e della Croce rossa di Gallarate. Nessuno dei due sembra essere in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nei pressi dello svincolo che collega la Superstrada di Malpensa con Cardano al Campo, proprio dove l’asse affianca la pista di motocross.

Allertata anche la Polizia stradale di Varese. Gli agenti sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi e gestire il traffico per permettere ai soccorritori di operare in sicurezza.