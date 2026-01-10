Italia Softball Élite in campo a León: comincia la corsa verso il Mondiale con tanto Saronno e Caronno sul diamante azzurro
Dal raduno in Messico al Mondiale di giugno: due settimane di allenamento, sfide internazionali e crescita di squadra per le Azzurre di Craig Montvidas
La Nazionale Italiana di Softball Élite ha ufficialmente aperto il 2026 con il primo giorno di allenamento a León, in Messico, dove resterà per un raduno invernale decisivo in vista dei grandi appuntamenti stagionali. In particolare, la prima fase del Campionato Mondiale di Softball, in programma a giugno in Repubblica Ceca.
Il gruppo, guidato dal coach Craig Montvidas, ha svolto una doppia seduta divisa tra schemi difensivi (al mattino) e attacco e lavoro delle lanciatrici (nel pomeriggio). “Abbiamo finalmente la possibilità di lavorare insieme per due settimane, affrontando anche difficoltà logistiche come lunghi trasferimenti e sessioni intense – ha spiegato Montvidas –. Ma sono esperienze che uniscono e fanno crescere la squadra: le qualità individuali ci sono, ora serve cementare l’intesa collettiva”.
Nel roster ci sono sia le giocatrici protagoniste del trionfo europeo del settembre scorso in Repubblica Ceca, sia nuove giovani promesse, chiamate a fare esperienza e a costruire il futuro del softball italiano. “Queste occasioni sono cruciali: imparare dalle più esperte e crescere sia tecnicamente che umanamente è un’opportunità unica”, ha aggiunto Montvidas.
Grande attenzione anche da parte della stampa locale, che ha accolto le Azzurre allo stadio Domingo Santana, sede anche delle sfide amichevoli contro Las Bravas de Leon nei giorni 13, 14, 15 e 16 gennaio. Una serie di test probanti contro un pubblico caldo e appassionato: “Sarà utile per abituarci alla pressione e simulare le condizioni di una competizione mondiale”, ha commentato ancora il coach.
Le ragazze di Caronno e Saronno con l’Italia
Tra le 22 convocate anche quattro atlete di punta del softball varesotto, a conferma dell’eccellente lavoro dei club di Caronno Pertusella e Saronno, sempre più protagonisti a livello nazionale e internazionale.
Per il Saronno Softball e Baseball, presenti:
Mckenzie Catherine Barbara, prima base classe 2001, mancina al box e solida in difesa;
Anita Bartoli, giovane e promettente interbase classe 2004;
Alessandra Rotondo, seconda base (classe 2000), regolarità ed energia al centro del diamante;
Christina Clara Toniolo, lanciatrice del 2001, tra le pedine più affidabili dello staff tecnico azzurro.
Dal Caronno Softball invece arrivano:
Chiara Rusconi, lanciatrice mancina del 2001, grinta e talento;
Melany Sheldon, shortstop affidabile classe 1997, già protagonista in Serie A1.
Un orgoglio per i due club varesotti, che da anni lavorano con attenzione su giovanili, scouting e preparazione tecnica, e che oggi vedono i loro frutti brillare anche in azzurro.
