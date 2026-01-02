La Openjobmetis verso il primo passo del 2026, Kastritis: “Napoli squadra di talento, massima concentrazione”

La Openjobmetis Varese si prepara alla delicata sfida contro Napoli (sabato 3 gennaio ore 18.15) dopo la vittoria di Trapani che, al netto dei problemi dei siciliani, ai piedi del Sacro Monte ha portato una buona infornata di fiducia. Coach Ioannis Kastritis predica però calma e concentrazione in vista di un match che si preannuncia complesso contro una squadra che definisce «piena di talento», ma con in vista anche il traguardo legato alla partecipazione alla Coppa Italia.

L’insidia Napoli e il piano partita

«Napoli è una squadra di grande talento – analizza il coach – e con una spiccata impronta offensiva; quando vincono, segnano solitamente molti punti grazie a un roster profondo che vanta giocatori di qualità. Come sempre, la chiave per noi sarà la concentrazione sui compiti difensivi e il controllo del ritmo per giocare nel miglior modo possibile su entrambi i lati del campo. Non dobbiamo commettere l’errore di concentrarci su un singolo giocatore, ma farci trovare pronti per ogni insidia che il loro collettivo proverà a crearci».

Una crescita fisica e mentale

«In questo periodo sento che la squadra sta meglio in campo, sia fisicamente che mentalmente, ma la ricerca della continuità e della crescita costante è un processo che non finisce mai durante la stagione – prosegue coach Kastritis –. Avremo sempre dei momenti o degli aspetti del gioco da correggere nell’arco dei quaranta minuti, ma l’importante è saper reagire prontamente dopo un errore o un passaggio a vuoto. Sono certo che, continuando a lavorare con questa intensità, ogni aspetto del nostro gioco continuerà a migliorare in modo naturale».

L’obiettivo Final Eight e il futuro

«Per quanto riguarda la classifica e la possibile qualificazione alle Final Eight, sapremo chi parteciperà solo al termine del girone d’andata, quindi non ha senso guardare oltre la partita con Napoli – conclude Kastritis –. Come dico sempre ai miei ragazzi, non sono i traguardi a trascinarti, ma è il lavoro quotidiano che ti porta lontano. Se meriteremo di scalare la classifica, lo faremo attraverso prestazioni solide e un impegno costante in ogni singolo possesso. Sono ottimista e fiducioso perché credo fermamente che chi lavora sodo, alla fine della stagione, ottenga sempre ciò che merita».