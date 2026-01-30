“La mia esperienza di pendolare di Trenord, fra ritardi, coincidenze e soppressioni“

Buongiorno redazione di VareseNews

Oggi, dopo 6 anni che faccio il pendolare e ne ho viste di tutte, ho finalmente deciso di scrivervi.

Venerdì 30 1 2026

Arrivo a Cocquio per prendere il treno delle 7:51 verso Cadorna, che inizia ad accumulare ritardo. Nel frattempo arriva il treno delle 8:10 per Laveno (successivamente soppresso), e dopo il traguardo della mezz’ora di ritardo guardo l’app per vedere cosa dice.

Il primo avviso segnala un guasto a un passaggio a livello e il secondo lo potete leggere qui sotto.

Il treno di cui parla l’annuncio è il mio, delle 7:51 a Cocquio, che sto aspettando da mezz’ora. L’annuncio dice il falso. Il treno presente in stazione in quel momento era la coincidenza per Laveno. Per fortuna in stazione non eravamo in tanti e non ho visto confusione, e nessuno è salito sul treno sbagliato.

Inoltre, subito dopo che il treno per Laveno è arrivato, hanno riaperto il passaggio a livello presente subito dopo la stazione in direzione Laveno, che mi ha fatto subito capire che avevano soppresso il treno per laveno, e il mio non sarebbe certo arrivato presto.

Alla fine, appena lasciamo Tradate ci viene comunicato che il treno è limitato a Saronno (cosa non segnalata sull’app). Io dovevo scendere proprio a Saronno, dove arriviamo alle 9:33 con 46 minuti di ritardo. Non solo perdo ovviamente l’S9 delle 9:05, ma devo anche correre per prendere quello delle 9:35, salendo I 10 secondi prima della chiusura delle porte.

Con la linea per Besozzo chiusa tutto il mese, ho dovuto fare completo affidamento alla Laveno – Saronno – Milano (anziché alternare). Solo questa settimana tutte le sere il treno che ho preso da Cadorna, alle 18:52 o 19:09, ha sempre fatto tra i 10 e i 15 minuti di ritardo.

Ciò che voglio sottolineare e che mi ha spinto a scrivervi, più che il ritardo che di solito prendo abbastanza alla leggera, è l’annuncio non veritiero pubblicato da trenord.

Approfitto per aggiungere un aneddoto raccontato da un amico pendolare: ormai da mesi i treni da Cadorna delle 19:52 e 20:39 arrivano solo fino a Varese per lavori. A Varese, il bus sostitutivo del treno delle 20:39 ogni tanto non c’è. Il mio amico dopo essere stato lasciato a piedi alle quasi 22 in una brutta zona di Varese è andato a Cadorna a chiedere spiegazioni e gli è stato detto “ah sì a volte c’è a volte no, tu guarda sull’app che magari lo dice”. Lascio a voi i commenti.

Grazie per l’attenzione,

Buona continuazione

Simone