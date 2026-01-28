Varese News

La prima gioeubia di Gallarate brucia alla 3SG Camelot, una festa per tutte le generazioni

Sarà accesa giovedì all'imbrunire, dopo le 17, nel cortile del complesso di via Sottocorno ai Ronchi

La gioeubia del Camelot 2025

La tradizione della Gioeubia torna a Gallarate con un appuntamento che unisce memoria popolare, socialità e comunità. Giovedì 29 gennaio 2026, a partire dalle 17, la 3SG – Azienda Servizi Socio Sanitari Gallarate, che comprende la RSA Camelot e le comunità per minori, ospiterà il Gran Falò della Giöbia, aperto a ospiti, familiari e cittadinanza.

L’evento si svolgerà nel parco antistante la RSA Camelot, con momenti di festa pensati per favorire l’incontro tra generazioni e rafforzare il legame tra la struttura e il territorio. Il falò, simbolo del rito invernale lombardo che segna il passaggio dalla stagione fredda alla speranza della rinascita, sarà il cuore di un pomeriggio all’insegna della condivisione.

Il programma prevede musica, risotto, vin brulé e momenti di convivialità, per riscoprire una tradizione popolare che da sempre rappresenta un’occasione di aggregazione. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con le associazioni “Cavalieri di Camelot” e “La Dama del Lago”, che contribuiscono all’organizzazione e all’animazione della giornata.

La scelta di coinvolgere sia la Rsa, luogo di cura e quotidianità per gli anziani, sia le comunità per minori, sottolinea il valore educativo e sociale dell’evento: la Giöbia diventa così un momento condiviso, capace di mettere in relazione esperienze e generazioni diverse, nel segno della tradizione e dell’inclusione.

Un appuntamento che rinnova un rito antico e lo trasforma in un’occasione contemporanea di incontro, festa e comunità.

Roberto Morandi
roberto.morandi@varesenews.it

Fare giornalismo vuol dire raccontare i fatti, avere il coraggio di interpretarli, a volte anche cercare nel passato le radici di ciò che viviamo. È quello che provo a fare a VareseNews.

Pubblicato il 28 Gennaio 2026
