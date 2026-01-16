La Pro Patria affronta la Giana Erminio con l’imperativo di invertire la rotta

La Pro Patria torna allo “Speroni” per la seconda giornata consecutiva, dopo la sconfitta contro l’Inter U23. La squadra di mister Francesco Bolzoni dovrà cercare a tutti i costi di invertire la rotta dopo sei sconfitte consecutive e conquistare i primi punti della gestione del nuovo allenatore. Sabato 17 gennaio alle 17.30 a Busto Arsizio, i tigrotti affronteranno la Giana Erminio nella gara valida per la ventunesima giornata del Girone A di Serie C.

Un aspetto fondamentale sarà l’approccio alla partita: la Pro Patria dovrà entrare in campo con la giusta concentrazione e determinazione fin dai primi minuti, per evitare di andare subito sotto nel punteggio, come accaduto contro l’Inter U23 e in molte altre partite. Oltre ad una maggiore attenzione in fase difensiva, sarà importante migliorare anche nell’area avversaria, perché nelle ultime uscite le occasioni per segnare non sono mancate, ma non sono sfruttate a dovere a causa di una scarsa cattiveria.

La Giana Erminio arriva anch’essa da un periodo non semplicissimo ed è reduce da tre sconfitte consecutive. La squadra di Ignacio Espinal, in questi primi giorni di mercato, ha visto partire alcuni pezzi pregiati, su tutti Mattia Alborghetti e Alessandro Lamesta. Il primo, difensore centrale titolare inamovibile, aveva saltato solamente l’ultima partita del girone di andata con il Cittadella per squalifica. Il difensore si è ricongiunto con mister Andrea Chiappella, fino all’anno scorso a Gorgonzola, alla Virtus Entella cogliendo l’occasione di giocare in Serie B, dove peraltro ha già debuttato nella vittoria dei liguri contro il Monza. Il secondo, invece, si è accasato all’Union Brescia dopo una prima parte di stagione molto positiva con 3 gol e 4 assist. I milanesi hanno comunque provveduto a rinforzare l’attacco con l’inserimento di due nomi importanti come Luigi Samele e Alessandro Galeandro.

Anche i tigrotti hanno operato sul mercato negli ultimi giorni, con l’avvicendamento in difesa tra Viti e Pogliano. Il primo, dopo una prima parte di stagione con solo 3 presenze, si è trasferito all’Imperia in Serie D in cerca di maggiore minutaggio. A rimpolpare la difesa biancoblù è arrivato Cesare Pogliano prelevato dal Lumezzane, dopo una prima parte di stagione caratterizzata da appena quattro presenze, nonostante negli scorsi anni fosse uno degli uomini più importanti della squadra bresciana, con cui ha vinto il campionato di Serie D per poi conquistare le ultime due salvezze.

Quella di sabato sarà il sedicesimo confronto tra le due squadre con bilancio in totale equilibrio con 5 pareggi e 5 vittorie per parte. All’andata si imposero i biancocelesti per 2-1 grazie alle reti di Alborghetti e Ballabio.-

DIRETTAVN – La partita di Busto Arsizio sarà raccontata come di consueto in diretta con un liveblog curato dalla nostra redazione sportiva e offerto da Finazzi Serramenti. Il live è già attivo da venerdì pomeriggio; poi sabato, dalle 17 circa, l’aggiornamento continuo dallo “Speroni”.