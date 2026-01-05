La startup varesina IdolMatch al CES di Las Vegas. La Lombardia in prima linea nell’innovazione tecnologica

Il CES (Consumer electronics show) di Las Vegas, la più importante manifestazione globale dedicata all’innovazione tecnologica, torna dal 6 al 9 gennaio 2026 confermandosi crocevia mondiale per startup, investitori e grandi player dell’industria. Quattro giorni in cui si delineano le traittorie future di settori chiave come energia, mobilità, intelligenza artificiale, retail ed entertainment. Anche quest’anno l’Italia è presente con un Padiglione dedicato all’interno dell’Eureka Park, cuore pulsante della fiera per l’imprenditoria innovativa. Guidata da ICE-Agenzia, la delegazione italiana riunisce 51 startup provenienti da 13 regioni, affiancate da enti di ricerca, acceleratori e istituzioni.

Al centro delle attività l’Arena Italia, spazio pensato per panel, incontri con investitori e sessioni di pitch che raccontano un ecosistema capace di coniugare tradizione industriale e tecnologie di frontiera. Tra i territori più rappresentati spicca la Lombardia, da sempre motore dell’innovazione nazionale.

In particolare Varese porta al CES un esempio concreto di come il digitale stia trasformando anche ambiti tradizionali come lo sport. IdolMatch, startup varesina, presenta una piattaforma che connette atleti, brand e fan, aprendo il mercato delle sponsorizzazioni sportive anche a talenti emergenti e discipline meno visibili, grazie a modelli di engagement diretto e nuove opportunità di collaborazione.

Milano conferma il proprio ruolo di hub tecnologico con diverse realtà attive tra intelligenza artificiale, wearable, marketing digitale e smart factory, testimoniando la vitalità di un ecosistema regionale capace di competere su scala internazionale. Le startup lombarde portano a Las Vegas soluzioni che spaziano dalla finanza personale basata su AI ai sistemi per il benessere mentale, fino a piattaforme per il retail e la creator economy.

Il CES 2026 diventa così una vetrina strategica non solo per attrarre investimenti, ma anche per rafforzare relazioni e partnership globali. In questo contesto, la presenza lombarda racconta un’innovazione concreta, orientata al mercato e capace di dialogare con le grandi sfide tecnologiche del presente.