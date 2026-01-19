Varese News

La petizione dei pendolari di Ferno-Lonate Pozzolo per ottenere la fermata dei treni Malpensa-Cadorna

I viaggiatori che usano la linea lamentano i grossi disagi in caso di irregolarità dei passaggi e chiedono che il servizio Express da Cadorna aggiunga la fermata

Una nuova petizione online, promossa dai pendolari della stazione di Ferno-Lonate Pozzolo, punta a modificare il servizio ferroviario attuale sulla direttrice Milano Cadorna–Malpensa Aeroporto chiedendo a Trenord e a Regione Lombardia di inserire la fermata dei treni anche su questa linea. La richiesta nasce dai crescenti disagi segnalati dai viaggiatori che quotidianamente utilizzano il collegamento ferroviario per raggiungere Milano o l’aeroporto.

Nel testo della petizione si spiega che «attualmente: dalla nostra stazione, per Milano, si ferma solo il treno diretto a Milano Centrale» mentre i treni diretti a Cadorna transitano senza fermarsi. Secondo i promotori, questa configurazione comporta notevoli difficoltà in caso di anomalie sulla linea per Milano Centrale, come ritardi, guasti o cancellazioni, perché «in caso di ritardi o guasti sulla linea per Milano Centrale, la stazione di Ferno–Lonate Pozzolo rimane completamente isolata, senza alternative di viaggio».

La stazione di Ferno-Lonate Pozzolo, attiva dal 2009 sulla ferrovia Busto Arsizio–Malpensa Aeroporto, è servita dai treni regionali Malpensa Express sulla direttrice verso Milano Centrale ma non dalla maggior parte dei convogli diretti a Milano Cadorna, che pure percorrono la stessa linea ferroviaria. La petizione sottolinea la paradossale situazione per cui «guardiamo i treni che passano» senza poterli utilizzare nei momenti critici, lasciando i pendolari privi di alternative immediate per raggiungere Milano.

Le motivazioni alla base dell’iniziativa non nascono da una protesta generica, ma da una richiesta puntuale di miglioramento del servizio pubblico: «Non chiediamo privilegi, ma una soluzione concreta a un problema reale e documentabile». I promotori puntano a raccogliere adesioni significative per portare la petizione all’attenzione delle amministrazioni locali, di Trenord e della Regione, auspicando che la modifica dell’orario dei treni rappresenti un passo concreto verso una maggiore continuità del servizio e minor isolamento per i pendolari del territorio.

La petizione invita tutti coloro che utilizzano la direttrice Malpensa–Milano Cadorna a firmare e condividere la richiesta, con l’obiettivo dichiarato di «dare peso alla voce dei pendolari» e rendere la mobilità ferroviaria più efficiente e resiliente anche nei momenti di emergenza.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
