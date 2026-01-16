L’anti taccheggio cade nel camerino e tradisce il ladro: denunciato dalla polizia

L’antitaccheggio, quell’oggetto in plastica rigida assegnato ai capi con l’obiettivo di evitare i furti (e che viene rimosso al momento dell’acquisto) ha fatto il suo lavoro, facendo scoprire un sospettato. Ma non ha suonato, bensì è stato il rumore della sua caduta a tradire un giovane, fermato dalla polizia di Como che nella mattina di giovedì, ha denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato un 21enne marocchino, non in regola sul territorio nazionale e con precedenti di polizia.

La volante è intervenuta presso un grande magazzino di abbigliamento di Via Pietro Boldoni nel capoluogo, a seguito della segnalazione del tentativo di furto di merce ad opera di un giovane straniero. Da quanto accertato, il 21enne, sarebbe entrato nel negozio per poi entrare in un camerino di prova con alcuni capi di vestiario, tenuto costantemente sotto osservazione da una commessa che si era insospettita per il suo modo di fare.

La stessa commessa, così come ha poi dichiarato ai poliziotti, avrebbe sentito chiaramente cadere a terra una delle placche antitaccheggio applicate ai vestiti intervenendo nei confronti del 21enne e trovandolo intento a nascondersi alcuni capi di abbigliamento sotto i suoi indumenti. Gli agenti hanno recuperato gli abiti, dal valore complessivo di circa 80 euro, non più rivendibili perché danneggiati e portato lo straniero in Questura, dove sono emersi i suoi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e in violazione della legge sugli stupefacenti, nonché un divieto di dimora nella provincia di Milano ed un Avviso orale. Sulla base delle dinamiche fin lì accertate, è stato denunciato in stato di libertà per tentato furto aggravato.

A suo carico sono in corso di valutazione da parte degli esperti dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Como ulteriori provvedimenti amministrativi.