Lo scrittore racconta Auschwitz ai ragazzi della scuola Macchi di Caronno Varesino

Grande attenzione, emozione e curiosità tra i 252 ragazzi delle scuola secondaria Macchi di Caronno Varesino (IC De Amicis Castronno) che hanno incontrato nella mattinata di lunedì 12 gennaio l’autore Matteo Corradini, vincitore per ben due volte del Premio Andersen.

L’incontro, promosso e organizzato da Fabiolandia – la libreria itinerante di Fabiola Argenta – in collaborazione con Stefania, la bibliotecaia di Caronno Varesino che ha moderato la mattinata, nasce dalla lettura nelle classi del libro Eravamo il suono.

Corradini racconta in questo romanzo la storia dell’orchestrina femminile di Auschwitz-Birkenau, composta da 47 giovani prigioniere, tutte musiciste, costrette a suonare per i gerarchi nazisti o mentre gli uomini venivano accompagnati ai lavori forzati.

Nel suo racconto Corradini dà voce a otto di loro, otto personalità che spiccano per talento, determinazione e coraggio, tratteggiate in un continuo parallelismo tra il mondo di oggi e il mondo di allora, che restituisce il senso profondo del conservare memoria.

Grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale, tutti i ragazzi della secondaria Macchi hanno ricevuto il testo, che è stato poi letto nelle classi con la guida delle insegnanti. Un percorso di letteratura, storia e di educazione civica che si è concluso il 12 gennaio, in vista del Giorno della Memoria, con il dialogo diretto con l’autore.

Corradini, ebraista e studioso delle fonti storiche, ha ricostruito questa vicenda partendo da documenti reali, intrecciando storia e romanzo per rendere la memoria viva e accessibile anche ai più giovani, offrendo loro una preziosa occasione di crescita personale e culturale. Un’esperienza che lascia il segno e gradita agli stdenti che hanno poi trattenuto l’autore per un lungo firmacopie.

La libreria itinerante Fabiolandia, da sempre attenta nel proporre alle scuole percorsi letterari capaci di trasmettere ai giovanissimi il significato profondo del Giorno della Memoria, propone un altro incontro con Matteo Corradini, nel pomeriggio di oggi 12 gennaio, con i bambini delle classi 4^ e 5 ^ della primaria di Sumirago che pure hanno letto il libro.

