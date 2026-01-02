Varese News

Locker “fai da te” nei postamat di Cardano al Campo e Gavirate per spedire e ritirare pacchi in autonomia

I locker permettono di ritirare pacchi tramite codice entro tre giorni lavorativi o di effettuare spedizioni e resi prepagati in modo autonomo

loker

Sono stati installati e sono già operativi i nuovi locker di Poste Italiane presso gli uffici postali di Cardano al Campo e Gavirate. Si tratta di dispositivi “fai da te” che permettono agli utenti di spedire o ritirare pacchi in autonomia, senza passare allo sportello.

Questi locker rappresentano una soluzione comoda e flessibile pensata soprattutto per chi acquista online, ma anche per chi ha la necessità di effettuare spedizioni o resi prepagati. I dispositivi sono accessibili con orari estesi e si inseriscono nel più ampio piano di modernizzazione dei servizi postali dedicati all’e-commerce.

Come funziona il locker

Il funzionamento è semplice e guidato da uno schermo a colori, con interfaccia intuitiva. Per ritirare un pacco è sufficiente inserire il codice ricevuto via SMS o email entro tre giorni lavorativi dal deposito: oltre questo termine, il pacco viene restituito al mittente.

Per spedire o effettuare un reso, invece, è necessario prenotare il locker più comodo sul sito poste.it
e seguire le istruzioni sullo schermo del terminale. Una volta depositato il pacco, Poste Italiane lo prende in carico per la consegna al destinatario.

I locker possono accettare pacchi di dimensioni massime 36x37x56 cm e fino a 15 kg di peso.

Pubblicato il 02 Gennaio 2026
