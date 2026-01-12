L’ultimo fischio di Laura Genuardi: l’arbitro varesina chiude la carriera in Serie A2

Una data che Laura Genuardi non dimenticherà facilmente. Domenica 11 gennaio 2026 è calato il sipario sulla carriera arbitrale di una delle punte di diamante della sezione AIA di Varese. Il fischio finale del big match di Serie A2 Femminile di Futsal tra Pero e Solarity non ha sancito solo il termine della partita, ma anche l’ultima direzione di gara di Laura.

Un addio arrivato dopo tre anni trascorsi stabilmente nella CAN 5 (la Commissione Arbitri Nazionale per il calcio a cinque), dove Laura ha saputo distinguersi per competenza, fermezza e passione.

Una terna tutta “all’ombra del Sacro Monte”

Per rendere omaggio a questo traguardo, l’Associazione Italiana Arbitri ha designato per l’occasione una terna interamente varesina, un evento simbolico per accompagnare gli ultimi passi di Laura sul parquet. Al suo fianco sono scesi in campo: Laura Genuardi, primo arbitro; Davide De Ninno, secondo arbitro; Emanuele Di Toro, cronometrista.

Un viaggio durato anni

Quello di Laura è stato un percorso fatto di impegno costante e crescita continua, che l’ha portata a calcare i campi più importanti della Penisola, portando con orgoglio il nome della sezione varesina a livello nazionale. La chiusura è arrivata nel migliore dei modi: una sfida di alto livello, un campo prestigioso e, soprattutto, l’abbraccio dei tanti amici e colleghi accorsi per festeggiarla.

Il saluto dell’AIA Varese

Orgoglio e commozione traspaiono dal messaggio del sodalizio arbitrale cittadino: «Un viaggio speciale che ci rende orgogliosi di averti avuto nella nostra famiglia in questi anni. A Laura va il nostro più grande in bocca al lupo per ciò che il futuro le riserverà. Grazie di tutto».