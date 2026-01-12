L’ultimo fischio di Laura Genuardi: l’arbitro varesina chiude la carriera in Serie A2
Domenica a Pero l'ultimo atto di un percorso durato anni e culminato nei ranghi nazionali della CAN 5. Per l'addio, una terna d'eccezione tutta composta da colleghi della sezione AIA di Varese
Una data che Laura Genuardi non dimenticherà facilmente. Domenica 11 gennaio 2026 è calato il sipario sulla carriera arbitrale di una delle punte di diamante della sezione AIA di Varese. Il fischio finale del big match di Serie A2 Femminile di Futsal tra Pero e Solarity non ha sancito solo il termine della partita, ma anche l’ultima direzione di gara di Laura.
Un addio arrivato dopo tre anni trascorsi stabilmente nella CAN 5 (la Commissione Arbitri Nazionale per il calcio a cinque), dove Laura ha saputo distinguersi per competenza, fermezza e passione.
Una terna tutta “all’ombra del Sacro Monte”
Per rendere omaggio a questo traguardo, l’Associazione Italiana Arbitri ha designato per l’occasione una terna interamente varesina, un evento simbolico per accompagnare gli ultimi passi di Laura sul parquet. Al suo fianco sono scesi in campo: Laura Genuardi, primo arbitro; Davide De Ninno, secondo arbitro; Emanuele Di Toro, cronometrista.
Un viaggio durato anni
Quello di Laura è stato un percorso fatto di impegno costante e crescita continua, che l’ha portata a calcare i campi più importanti della Penisola, portando con orgoglio il nome della sezione varesina a livello nazionale. La chiusura è arrivata nel migliore dei modi: una sfida di alto livello, un campo prestigioso e, soprattutto, l’abbraccio dei tanti amici e colleghi accorsi per festeggiarla.
Il saluto dell’AIA Varese
Orgoglio e commozione traspaiono dal messaggio del sodalizio arbitrale cittadino: «Un viaggio speciale che ci rende orgogliosi di averti avuto nella nostra famiglia in questi anni. A Laura va il nostro più grande in bocca al lupo per ciò che il futuro le riserverà. Grazie di tutto».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Felice su Arriva la fiamma olimpica a Varese: tra i tedofori Jim Corsi, Andrea Meneghin e Max Allegri
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.