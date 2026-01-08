Maccagno tricolore: sul Lago Maggiore i campionati italiani di classe Snipe
Tra il 10 e il 14 giugno le acque del Verbano ospitano le regate valide anche per il circuito europeo: attesi 60 equipaggi. La soddisfazione del presidente Ferri: «Riconosciuto il nostro lavoro»
Il Lago Maggiore è pronto ad assegnare uno “scudetto” della vela. Nel mese di giugno, tra mercoledì 10 e domenica 14, gli specialisti italiani della classe Snipe si affronteranno nelle regate organizzate dalla Unione Velica Maccagno (UVM) che metteranno in palio il titolo tricolore.
Un appuntamento di rilievo che valicherà i confini perché le gare, oltre che essere valide per il campionato italiano, saranno inserite nel calendario di un nuovo circuito europeo di questa classe che prevede l’utilizzo di derive corte (meno di 4 metri) e maneggevoli con equipaggi composti da due persone, un timoniere e un prodiere. Nel 2025 le regate tricolori Snipe si sono svolte a Porto Rotondo, in Sardegna, con la vittoria di Gioele Toffolo e Stefano Longhi.
Per questo motivo la società del presidente Fulvio Ferri attende sull’Alto Verbano oltre 60 imbarcazioni: oltre all’Italia dovrebbero arrivare a Maccagno concorrenti da Belgio, Croazia, Germania e Spagna ma anche equipaggi dall’Argentina e dagli USA.
«Siamo molto orgogliosi che il nostro circolo sia stato scelto dalla Federazione e dalla classe italiana per ospitare i tricolori – ha dichiarato il presidente Ferri – Una manifestazione che vedrà sul nostro campo di regata una flotta internazionale e che rappresenta per noi il riconoscimento del lavoro fatto negli anni con l’organizzazione di numerose regate di alto livello. Questo evento non è importante solo per noi, ma anche per il nostro territorio che vedrà la cittadina di Maccagno ospitare i numerosi partecipanti provenienti da tutto il mondo».
Oltre all’Unione Velica Maccagno, nell’organizzazione sono coinvolti il Comune di Maccagno con Pino e Veddasca che ha concesso il patrocinio e il Circolo Velico Porto Ceresio che collaborerà alla buona riuscita dell’evento. Gli sponsor sono Cisal Rubinetteria, Mas Marine, Olimpic Sails, Nuncas Marine, Gottifredi Maffioli e Alcea Vernici.
