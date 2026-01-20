Varese News

Malore in tribunale a Varese: interviene il personale in servizio a palazzo di giustizia

Per qualche istante un anziano non rispondeva, poi è tornato in sé. Le guardie giurate sono entrare in azione col defibrillatore, che fortunatamente non è servito dal momento che l’uomo aveva ripreso conoscenza

Generico 19 Jan 2026

È stata una tarda mattinata con un’emergenza medica quella di martedì in tribunale a Varese dove un uomo di 71 anni è stato soccorso dal personale di servizio che sorveglia l’ingresso di palazzo di giustizia. Poco prima delle 12 un uomo ha accusato un malore al pianterreno ed è stato dato l’allarme al 112: per qualche istante l’anziano non rispondeva, poi è tornato in sé. Tanto quanto è bastato alle guardie giurate per entrare in azione col defibrillatore, che fortunatamente non è servito dal momento che l’uomo aveva ripreso conoscenza. Sul posto nel frattempo sono arrivate un’ambulanza e un’automedica ripartite poco dopo in codice giallo.

Il soccorso di oggi è stato possibile, oltre che alla preparazione da parte del personale di servizio, anche grazie alla presenza del “Dae”, il defibrillatore automatico esterno inaugurato nel 2024 grazie ad una donazione promossa dall’Associazione Nazionale Carabinieri (Anc) di Varese e dall’Unione dei Cavalieri Italiani.

Pubblicato il 20 Gennaio 2026
