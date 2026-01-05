Varese News

Varese Laghi

Non si ferma all’alt e investe un carabiniere a Maccagno, arrestato un 25enne

Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, con l’arresto del giovane. Il 25enne è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità. Il militare sta bene

controlli carabinieri notte

Un carabiniere di 48 anni è rimasto ferito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Maccagno con Pino e Veddasca, dopo essere stato investito da un’auto durante un normale servizio di controllo stradale. Il militare, in forza al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Luino, è stato soccorso e portato in ospedale con diverse contusioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’investimento e la fuga lungo la statale

L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza di notte lungo la strada statale 394, all’altezza di via Giuseppe Garibaldi. Secondo le prime informazioni, durante un posto di controllo, un automobilista italiano di 25 anni non si è fermato all’alt imposto dai militari, travolgendo uno dei carabinieri presenti e dandosi subito alla fuga.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, con l’arresto del giovane. Il 25enne è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità.

Il militare in ospedale, non è in pericolo di vita

Il carabiniere investito ha riportato diverse contusioni a seguito del violento impatto. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato, che hanno trasportato il militare all’ospedale di Varese – Circolo in codice giallo. I primi accertamenti clinici hanno escluso lesioni gravi: le sue condizioni sono stabili.

Il servizio di emergenza SOREU Laghi ha classificato inizialmente l’intervento in codice verde, poi aggiornato a codice giallo al momento del ricovero. L’intervento dei carabinieri è stato immediato e ha permesso di bloccare l’automobilista prima che potesse allontanarsi definitivamente.

Indagini in corso

Il giovane automobilista è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sono ancora stati resi noti i motivi del gesto: resta da chiarire se il 25enne si trovasse alla guida in stato alterato o fosse coinvolto in altre violazioni.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 05 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.