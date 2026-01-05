Non si ferma all’alt e investe un carabiniere a Maccagno, arrestato un 25enne

Un carabiniere di 48 anni è rimasto ferito nella notte tra il 4 e il 5 gennaio a Maccagno con Pino e Veddasca, dopo essere stato investito da un’auto durante un normale servizio di controllo stradale. Il militare, in forza al nucleo operativo radiomobile della compagnia di Luino, è stato soccorso e portato in ospedale con diverse contusioni. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

L’investimento e la fuga lungo la statale

L’episodio è avvenuto intorno all’una e mezza di notte lungo la strada statale 394, all’altezza di via Giuseppe Garibaldi. Secondo le prime informazioni, durante un posto di controllo, un automobilista italiano di 25 anni non si è fermato all’alt imposto dai militari, travolgendo uno dei carabinieri presenti e dandosi subito alla fuga.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo, con l’arresto del giovane. Il 25enne è stato fermato e la sua posizione è ora al vaglio delle autorità.

Il militare in ospedale, non è in pericolo di vita

Il carabiniere investito ha riportato diverse contusioni a seguito del violento impatto. Sul posto sono intervenuti una ambulanza della Croce Rossa e un mezzo di soccorso avanzato, che hanno trasportato il militare all’ospedale di Varese – Circolo in codice giallo. I primi accertamenti clinici hanno escluso lesioni gravi: le sue condizioni sono stabili.

Il servizio di emergenza SOREU Laghi ha classificato inizialmente l’intervento in codice verde, poi aggiornato a codice giallo al momento del ricovero. L’intervento dei carabinieri è stato immediato e ha permesso di bloccare l’automobilista prima che potesse allontanarsi definitivamente.

Indagini in corso

Il giovane automobilista è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non sono ancora stati resi noti i motivi del gesto: resta da chiarire se il 25enne si trovasse alla guida in stato alterato o fosse coinvolto in altre violazioni.