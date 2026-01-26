Respinta la richiesta di perizia psichiatrica per il giovane accusato di aver investito un carabiniere a Maccagno

Si è tenuta lunedì l’udienza per direttissima davanti al giudice Luccarelli per il grave episodio avvenuto nella notte tra il 4 e il 5 gennaio 2026, quando un carabiniere di 48 anni è rimasto ferito dopo essere stato investito durante un posto di controllo stradale lungo la statale 394.

L’imputato, un giovane italiano di 24 anni, difeso dall’avvocato Figini, è accusato di aver travolto il militare dell’Arma e di essersi poi dato alla fuga. La difesa aveva chiesto al tribunale di disporre una perizia psichiatrica, sostenendo la necessità di approfondire le condizioni psicofisiche del giovane al momento dei fatti.

Il giudice ha però rigettato la richiesta, rilevando come l’imputato non risulti in carico né al Cps (Centro psico sociale, riguarda l’assistenze ai cittadini affetti da problemi psichiatrici nda) né al Sert (istituzione pubblica che cura le dipendenze nda). L’unico elemento agli atti è infatti una generica descrizione di assunzione di farmaci per il controllo dell’ansia, ritenuta insufficiente per giustificare l’accertamento peritale richiesto.

A seguito della decisione, la difesa ha avanzato istanza di rito abbreviato, richiesta accolta dalla parte civile, rappresentata dall’avvocato Vaglio. Il tribunale ha quindi disposto il rinvio dell’udienza per la discussione al 23 febbraio 2026.

L’episodio risale a circa l’una e mezza di notte del 5 gennaio, all’altezza di via Giuseppe Garibaldi, lungo la statale 394. Durante un normale servizio di controllo stradale, il giovane automobilista non si sarebbe fermato all’alt imposto dai carabinieri, investendo uno dei militari presenti e proseguendo la corsa.

Ne è nato un inseguimento che si è concluso poco dopo con il fermo e l’arresto del conducente. Il carabiniere ferito, in servizio presso il nucleo operativo radiomobile della compagnia di Luino, era stato soccorso da un’ambulanza della Croce Rossa e da un mezzo di soccorso avanzato, quindi trasportato all’ospedale di Varese – Circolo in codice giallo dove gli sono stati refertati 10 giorni di prognosi.

Restano da chiarire le motivazioni del gesto, che emergeranno probabilmente nel corso del procedimento penale.