Occupazione abusiva nell’area dell’ospedale di Circolo: scatta il foglio di via da Varese
Il questore di Varese ha disposto il divieto di ritorno per tre anni nel capoluogo nei confronti di un soggetto pregiudicato che aveva occupato abusivamente una struttura dell’ASST Sette Laghi
Un nuovo provvedimento di prevenzione è stato emesso dalla Questura di Varese nell’ambito delle attività di contrasto ai fenomeni di illegalità sul territorio. Il questore ha infatti disposto il Foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno della durata di tre anni nel Comune di Varese, nei confronti di un individuo già noto alle forze dell’ordine.
Il soggetto era stato individuato all’interno di una struttura occupata abusivamente nell’area dell’Ospedale di Circolo di Varese, immobile di proprietà dell’ASST Sette Laghi. A seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia di Stato e dell’istruttoria curata dalla Divisione Anticrimine, l’uomo è stato ritenuto socialmente pericoloso.
Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro delle misure di prevenzione adottate dalla Questura per tutelare la sicurezza pubblica e contrastare comportamenti che possano creare situazioni di degrado o rischio in contesti sensibili come quello sanitario.
