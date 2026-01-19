Ordine dei Commercialisti di Varese, lista Antonini: “Abbiamo riacceso il confronto e la partecipazione”

Dopo trent’anni di “lista unica”, le recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Varese hanno segnato una svolta storica. La presenza di una seconda lista guidata da Barbara Antonini, ha trasformato l’appuntamento elettorale in un vero confronto democratico, con effetti immediati sulla risposta degli iscritti.

AFFLUENZA RECORD

Il primo dato che emerge dall’analisi post-voto è quello della partecipazione. Mentre a livello nazionale l’affluenza media della categoria si è attestata intorno al 60%, Varese ha risposto con un netto 70%. “L’aver riportato i colleghi al voto in massa è la nostra prima vittoria,” commenta Barbara Antonini. “Dopo tre decenni di assenza di alternative, la nostra proposta ha risvegliato l’interesse per la vita dell’Ordine. Ottenere il consenso di quasi un terzo dei votanti alla nostra prima uscita conferma che la categoria cercava una voce nuova e un pluralismo reale.”

UNA QUOTA GIOVANI CONCRETA

La Lista Antonini non porta in Consiglio solo la sua candidata presidente, ma segna anche un primato generazionale. Tra le fila della minoranza siederà infatti Sara Ermoli (classe 1990), che risulta essere la consigliera più giovane dell’intera assise varesina. Un risultato che testimonia la capacità della lista di dare spazio e rappresentanza diretta ai professionisti under 40.

UNA PRESENZA COSTRUTTIVA

Nonostante la vittoria della Lista 1 di Davide Arancio, il nuovo assetto del Consiglio prevede ora una dialettica che mancava da tempo. Barbara Antonini e Sara Ermoli si dicono pronte a un confronto serrato ma leale. «Ci siamo messi in gioco per spirito di servizio – conclude Antonini -. Saremo una presenza attenta e propositiva. Il nostro obiettivo non è il contrasto fine a sé stesso, ma collaborare con il nuovo presidente, con cui ci congratuliamo per la vittoria, per valorizzare quell’importante percentuale di professionisti che ha chiesto un cambio di passo e per tutelare, insieme, l’intera categoria dei commercialisti ed esperti contabili varesini».