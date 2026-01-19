Pagelle Pro Patria: non si salva nessuno in una serata da dimenticare
Udoh invisibile in attacco e responsabile sul primo gol, Desogus ci prova ma è impreciso, Ferri e Schirò sovrastati a centrocampo, difesa in balia delle folate avversarie
Rovida 5: serata difficile per uno dei migliori interpreti della Pro Patria di questa stagione, costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete per 4 volte.
Pogliano 5,5: debutto difficile per il difensore appena arrivato dal Lumezzane, subito risucchiato nel marasma generale della Pro Patria.
(Dimarco SV)
Masi 5: guida il reparto difensivo in una serata complicatissima senza riuscire ad incidere con la sua esperienza.
Travaglini 5: in costante difficoltà sugli affondi della Giana Erminio con i vari Samele e Senda su tutti.
Mora 5: poco incisivo in avanti e in difficoltà in difesa soffrendo le sgroppate di Ruffini.
(Giudici 4,5: entra per provare a dare la svolta ma non riesce ad incidere e si fa saltare con troppa facilità da Renda in occasione del 2-0).
Schirò 5: in difficoltà come tutto il centrocampo biancoblù. Fa fatica a proporsi in avanti e in fase di copertura.
(Schiavone SV)
Disfatta Pro Patria, la Giana Erminio sbanca lo “Speroni” per 4-0
Ferri 5: continua la serie negativa con un’altra prestazione opaca.
Orfei 5: non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia della Giana Erminio.
(Citterio SV)
Desogus 5,5: ci prova con diverse iniziative personali ma spesso e volentieri è poco preciso.
Udoh 4,5: partita complicatissima per l’ex Trapani che non riesce a rendersi pericoloso in avanti e in occasione dell’1-0 si fa saltare con troppa facilità da Renda.
(Ganz 5: non riesce ad incidere sulla gara)
Mastroianni 5: prova qualche conclusione ma non riesce quasi mai ad impensierire la difesa avversaria.
All. Bolzoni 5: quinta sconfitta su altrettante partite disputate da allenatore biancoblù. La squadra ancora una volta scende in campo impaurita e troppo molle, rimediando l’ennesima batosta stagionale.
Turotti dopo la sconfitta: “Vogliamo metterci la faccia, il cambiamento parte dalla voglia”
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.