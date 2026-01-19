Varese News

Pagelle Pro Patria: non si salva nessuno in una serata da dimenticare

Udoh invisibile in attacco e responsabile sul primo gol, Desogus ci prova ma è impreciso, Ferri e Schirò sovrastati a centrocampo, difesa in balia delle folate avversarie

Pro Patria - Giana Erminia 0-4

Rovida 5: serata difficile per uno dei migliori interpreti della Pro Patria di questa stagione, costretto a raccogliere il pallone dal fondo della rete per 4 volte.

Pogliano 5,5: debutto difficile per il difensore appena arrivato dal Lumezzane, subito risucchiato nel marasma generale della Pro Patria.
(Dimarco SV)

Masi 5: guida il reparto difensivo in una serata complicatissima senza riuscire ad incidere con la sua esperienza.

Travaglini 5: in costante difficoltà sugli affondi della Giana Erminio con i vari Samele e Senda su tutti.

Mora 5: poco incisivo in avanti e in difficoltà in difesa soffrendo le sgroppate di Ruffini.
(Giudici 4,5: entra per provare a dare la svolta ma non riesce ad incidere e si fa saltare con troppa facilità da Renda in occasione del 2-0).

Schirò 5: in difficoltà come tutto il centrocampo biancoblù. Fa fatica a proporsi in avanti e in fase di copertura.
(Schiavone SV)

Ferri 5: continua la serie negativa con un’altra prestazione opaca.

Orfei 5: non riesce mai a mettere in difficoltà la retroguardia della Giana Erminio.
(Citterio SV)

Desogus 5,5: ci prova con diverse iniziative personali ma spesso e volentieri è poco preciso.

Udoh 4,5: partita complicatissima per l’ex Trapani che non riesce a rendersi pericoloso in avanti e in occasione dell’1-0 si fa saltare con troppa facilità da Renda.
(Ganz 5: non riesce ad incidere sulla gara)

Mastroianni 5: prova qualche conclusione ma non riesce quasi mai ad impensierire la difesa avversaria.

All. Bolzoni 5: quinta sconfitta su altrettante partite disputate da allenatore biancoblù. La squadra ancora una volta scende in campo impaurita e troppo molle, rimediando l’ennesima batosta stagionale.

Pubblicato il 19 Gennaio 2026
