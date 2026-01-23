Primo passo per l’area ex Nautilus a Cardano, nel progetto un nuovo supermercato Tigros

Un primo passo concreto verso la rigenerazione dell’area ex Nautilus è stato compiuto nei giorni scorsi a Cardano al Campo. In Comune è stata infatti depositata la richiesta di Piano attuativo conforme, insieme alla relativa istanza paesaggistica, un passaggio fondamentale per avviare il progetto di riutilizzo dell’ex storica discoteca, chiusa dal 2015. «La richiesta andrà ora in valutazione, nei tempi previsti, per trarre il meglio per la città», dice il sindaco Lorenzo Aspesi.

Sull’area, secondo la richiesta presentata, potrebbe ora sorgere un nuovo supermercato Tigros: si tratterebbe della prima media struttura di vendita di questo tipo a Cardano al Campo, cittadina nei dintorni di Malpensa che fino ad oggi ha scelto di non avere supermercati (l’abitato di Cardano è saldato alla vicina Gallarate, ricca di supermercati).

Per posizione strategica e valore simbolico, l’area ex Nautilus rappresenta uno degli interventi urbanistici più rilevanti degli ultimi anni per Cardano al Campo. Il progetto di rigenerazione urbana è promosso da One Italy Srl e prende le mosse dal nuovo documento d’inquadramento votato dal consiglio comunale il 29 luglio 2025.

Il percorso era stato riconosciuto come corretto dall’amministrazione comunale e lo scorso 29 luglio il sindaco Aspesi ha presentato la proposta di rigenerazione al consiglio comunale, ottenendo l’approvazione della maggioranza senza voti contrari. Le minoranze si erano invece astenute.

Il Piano attuativo conforme presentato interessa l’intero ambito AT2, articolato nei comparti A, B e C, con una progettazione unitaria anche per quanto riguarda la viabilità. La progettazione urbanistica è stata affidata all’architetto Paolo Brufatto, professionista del territorio, mentre per la componente viabilistica è stata incaricata la società TRM di Monza.

Nel luglio 2025 anche la Provincia di Varese aveva già espresso parere favorevole alle opere viabilistiche previste, compresa la nuova rotatoria inserita nel Pgt (la strada antistante e quella laterale sono provinciali).

Uno degli aspetti più significativi del progetto riguarda le opere di urbanizzazione esterne, che saranno in larga parte finanziate e realizzate dai privati. Tra gli interventi proposti figurano l’allargamento di via Appennini, la riqualificazione delle reti e dei sottoservizi, la nuova illuminazione pubblica, le opere di invarianza idraulica, i marciapiedi, parte della nuova viabilità generale e soprattutto la grande rotatoria, pensata anche per l’eventuale prosecuzione verso Sud della viabilità provinciale (un intervento da tempo sulla carta).

A questi si aggiungono i parcheggi e le aree verdi del comparto A, ad uso pubblico. Complessivamente, il valore delle opere che entreranno nella disponibilità del Comune è stimato in circa 1,5 milioni di euro, oltre agli oneri e ai contributi dovuti.

Il progetto passerà ora in Commissione e in votazione in giunta. Sul piano politico, come detto c’è già un primo voto favorevole già espresso dal consiglio comunale, guidato dall’interesse pubblico richiamato appunto dal primo cittadino Lorenzo Aspesi, che per ora attende la valutazione sul piano tecnico, primo passaggio d’esame della proposta.