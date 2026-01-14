Protesta del Comitato varesino per la Palestina durante il passaggio della fiamma olimpica
Presidio in piazza XX Settembre con bandiere palestinesi e striscioni. Contestata la partecipazione di Israele ai Giochi olimpici invernali
Nel tardo pomeriggio di mercoledì 14 gennaio, durante il passaggio della fiamma olimpica nel centro di Varese, una delegazione del Comitato varesino per la Palestina e delle Donne in Nero di Varese ha manifestato in piazza XX Settembre.
La presenza in piazza è stata motivata dalla volontà di esprimere solidarietà al popolo palestinese e di contestare la partecipazione della nazionale israeliana ai Giochi olimpici invernali. «Protestiamo contro una partecipazione che riteniamo illegittima in quanto Israele rappresenta uno Stato genocida e coloniale messo all’indice dall’ONU».
Il Comitato lega la protesta al tema del boicottaggio sportivo, indicato come «una forma di pressione non violenta» per evitare «la normalizzazione di Stati che compiono crimini di guerra e violano i diritti umani». Secondo i promotori, le istituzioni sportive internazionali dovrebbero adottare criteri coerenti: «Se si esclude uno Stato ritenuto criminale, poi vanno esclusi tutti».
La manifestazione si è svolta senza disordini durante l’evento.
