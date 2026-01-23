Quasi cento per un posto in Comune: Casciago si blinda per il “maxi concorso”

Quello che sulla carta è un concorso pubblico per un singolo posto da istruttore amministrativo (ex categoria C), per il Comune di Casciago si preannuncia come un martedì da “bollino rosso”. Sono infatti 91 gli ammessi totali per la prova scritta prevista per il pomeriggio di martedì 27 gennaio (immagine creata con l’intelligenza artificiale).

Numeri importanti per una piccola amministrazione, che hanno richiesto una macchina organizzativa complessa per garantire il regolare svolgimento degli esami e, soprattutto, per tutelare la viabilità del comparto scolastico in un orario particolarmente sensibile.

Scuole “blindate” e uffici impegnati

Il “quartier generale” dell’esame sarà Villa Valerio di via Sant’Agostino, sede normalmente della scuola primaria Sant’Agostino e dell’omonima scuola media. La logistica è imponente: la commissione esaminatrice sarà impegnata nel coordinamento di ben sei classi contemporaneamente. L’intera macchina comunale sarà di fatto concentrata sull’evento, tra le operazioni di identificazione e la sorveglianza durante il test.

L’appuntamento per i candidati è fissato alle ore 15.00 per l’identificazione, mentre alle 15.30 scatterà ufficialmente l’inizio della prova.

Il piano parcheggi e i divieti

Per evitare il caos e garantire l’accesso ai mezzi di soccorso e ai residenti, il Comune ha dovuto predisporre misure speciali in merito alla sosta. È stato istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area adiacente al plesso scolastico.

In particolare, i divieti riguardano: via Sant’Agostino, con sosta vietata su entrambi i lati nel tratto interessato dalla scuola dalle ore 14.30 fino alle 18.30 di martedì 27 gennaio.

L’amministrazione comunale raccomanda ai candidati di arrivare con congruo anticipo e di utilizzare le aree di sosta periferiche per non intralciare il traffico, che coinciderà inevitabilmente con l’uscita pomeridiana degli studenti delle medie.

La selezione

Il posto messo a bando è a tempo indeterminato e pieno. Per un pomeriggio, Casciago diventerà la “capitale” del pubblico impiego locale, cercando la figura professionale ideale tra quasi cento aspiranti istruttori: «Non ci aspettavamo una risposta del genere – spiegano in Comune -. Vuol dire che lavoriamo bene e siamo ambiti, questo ci riempie di orgoglio da un lato e di responsabilità dall’altro».