“Respira e ascolta”: a Besozzo una domenica dedicata alla gentilezza e al benessere
Il 25 gennaio alla Casa delle Persone un incontro gratuito di respiro consapevole e meditazione
Domenica 25 gennaio, dalle 10 alle 12, la Casa delle Persone del Comune di Besozzo, in via Mazzini 24, ospiterà l’incontro “Respira e ascolta”, promosso nell’ambito del progetto Gentilezza in Azione.
Il Comune di Besozzo è stato proclamato ufficialmente “Comune Gentile” il 4 maggio 2025, in seguito alla sottoscrizione del Manifesto delle Città Gentili da parte del sindaco e del delegato de La Lumera ODV. Un riconoscimento che si traduce in iniziative concrete rivolte alla comunità, come le domeniche della gentilezza.
La collaborazione con La lumera Odv consente di proporre alla comunità domeniche di gentilezza con pratiche di respiro consapevole e meditazione secondo il metodo di Daniel Lumera. Meena Di Guida, insegnante di meditazione abilitata dall’Accademia Dhyana di Daniel Lumera e ricercatrice del Filo d’oro, accompagnerà questo percorso.
“Un tempo da dedicare per essere in contatto con se stessi – commenta Meena Di Guida – con la natura e con gli altri. Uno spazio di interconnessione e accoglienza per ricollegarci al nostro stato naturale di benessere attraverso l’ascolto di sé e la consapevolezza del proprio ritmo naturale. Il respiro è il principio vitale che accorda il nostro ritmo interno con quello della natura di cui siamo parte. Il tempo che ci dedichiamo è un sano modo di esprimere la gentilezza nei nostri confronti per poi donarla a chi è intorno a noi. Un valore di grande impatto per la salute e la qualità della nostra vita personale e sociale”.
Evento gratuito su prenotazione.
Per info e prenotazioni Meena 3497582388.
