Sabato sera la Tombolata di Sant’Antonio sulle frequenze di Radiorizzonti
Si gioca sabato 24 gennaio a partire dalle 20,30. Le cartelle si possono trovare alla Merceria Linda di vicolo Pozzetto a Saronno o alla segreteria della prepositurale in piazza Libertà
Sabato 24 gennaio alle 20.30 torna l’appuntamento con la Tombolata radiofonica di Radiorizzonti.
Per giocare alla tradizionale tombola benefica di Sant’Antonio bisogna procurarsi le cartelle che si possono trovare alla Merceria Linda di vicolo Pozzetto a Saronno o alla segreteria della prepositurale in piazza Libertà.
Poi ci si sintonizza su Radiorizzonti la sera del 24 gennaio sui tradizionali FM 88 oppure sulle nuove frequenze in Dab Plus o ancora sul sito della radio www.radiorizzonti.eu oppure scaricando l’app Radiorizzonti per tv o smartphone.
