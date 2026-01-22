Salvataggio degli escursionisti varesini in Val Grande, “attivato il piano di coordinamento“

Ha funzionato il sistema di ricerche dispersi attivato a cavallo fra la serata di mercoledì e la prima mattina di giovedì che ha permesso di recuperare alcuni dispersi varesini sui rilievi del Vco. Una azione sinergica resa possibile da un piano di coordinamento appositamente escogitato per entrane in azione in maniera rapida ed efficace.

Lo spiega il Reparto Operativo Aeronavale Como da cui dipende la “Sezione Aerea Varese“ di stanza a Venegono Superiore.

«Anche per l’anno 2026, per aumentare la rapidità e l’efficacia degli interventi in media e alta montagna, presso il Reparto di Volo delle Fiamme Gialle è stato predisposto un piano di coordinamento che ha previsto, con una periodica turnazione, la presenza in sede di tecnici di elisoccorso delle Stazioni S.A.G.F., pronti a muovere a bordo degli elicotteri negli scenari di soccorso ed emergenziali verificatisi. L’esito dell’attività è significativo della volontà della Guardia di finanza di offrire un servizio di prossimità per il cittadino, finalizzato alla salvaguardia della vita umana in ambiente montano in stretta sinergia con gli altri attori istituzionali».

Nel servizio di ricerca e soccorso svolto nella mattinata di giovedì «è risultata particolarmente utile, ancora una volta, la tecnologia “IMSI – IMEI Catcher”, in dotazione agli aeromobili del Corpo, capace di localizzare apparati di telefonia cellulare del tipo GSM/UMTS/LTE, rilevando i dati di posizione dei relativi utenti tramite i

codici identificativi IMSI e IMEI».

«La sinergia tra la Sezione Aerea di Varese, le Stazioni S.A.G.F. e le unità cinofile è stata il valore aggiunto che la Guardia di finanza ha messo in campo per la riuscita delle operazioni, cui si aggiunge la rinnovata collaborazione con il C.N.S.A.S. e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco».