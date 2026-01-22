Trovati gli escursionisti di Saronno e Varese dispersi da ieri sera in Val Grande

Sono stati trovati i quattro escursionisti del Varesotto che risultavano dispersi da ieri sera, mercoledì 21 gennaio in Val Grande, nella provincia di Verbano-Cusio-Ossola.

Il gruppo partito da Saronno: volevano raggiungere il Monte Faiè

Il primo allarme è scattato per tre escursionisti del Saronnese, uno residente in città e due di Cislago. Avevano comunicato l’intenzione di salire verso il Monte Faiè, una delle cime che si affacciano sulla Val Grande, ma dopo il mancato rientro ieri sera i familiari hanno lanciato l’allarme. La loro auto è stata ritrovata parcheggiata a Bracchio, frazione di Mergozzo, punto di partenza comune per diversi sentieri. I tre escursionisti sono stati localizzati attraverso sistema Imsi-Catcher a bordo degli elicotteri militari della Guardia di Finanza. E questa mattina un velivolo partito dalla base aerea di Venegono Superiore ha individuato i tre escursionisti. Erano sotto il monte Faie’ in un pendio nella zona del torrente San Bernardino.

Notte al bivacco Corte Buè

Sempre nella serata di mercoledì è stata segnalata la scomparsa di un altro escursionista, partito da solo in direzione dei sentieri della Val Grande con accesso da Ompio, nel comune di San Bernardino Verbano. Anche in questo caso non c’è stato alcun rientro né comunicazione e sono subito scattate le ricerche. L’uomo è stato trovato nella notte al bivacco Monte Buè dove si era rifugiato.

Diverse squadre di soccorso sul campo

Le ricerche si sono svolte quindi su due fronti distinti, separati dal massiccio montuoso ma collegati da una rete impervia e complessa di sentieri. In nottata, oltre al pattugliamento dei sentieri a piedi, è stato utilizzato un drone dotato di camera termica per individuare i dispersi.

Il doppio intervento ha coinvolto diverse squadre di soccorso impegnate su versanti opposti della stessa area montana. Alle operazioni hanno partecipato Soccorso alpino civile e della Guardia di finanza, Vigili del fuoco, Protezione civile e Carabinieri della forestale.