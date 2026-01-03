Varese News

Samarate in lutto: è morto Gualtiero De Tomasi, “l’uomo che costruisce ponti”

Samaratese doc, 94 anni, lo scorso settembre, a Palazzo Lombardia, era stato premiato dall'assessore regionale alla Protezione Civile

Samarate e il mondo della Protezione Civile dicono addio a una colonna del volontariato. Si è spento oggi, sabato 3 gennaio, Gualtiero De Tomasi, l’uomo che per oltre settant’anni ha incarnato lo spirito della Protezione Civile. Samaratese doc, 94 anni, De Tomasi era ufficialmente il volontario più longevo della regione, un titolo che portava con l’umiltà e la dedizione di chi ha dedicato ogni giorno della propria vita agli altri.

Il ricordo: una vita a “costruire ponti”

La storia di Gualtiero De Tomasi è quella di un impegno instancabile iniziato nel lontano 1953, quando, giovane sottotenente di leva, fu inviato in Val Trebbia per costruire un ponte e togliere dall’isolamento un piccolo paese colpito dal maltempo. Quell’esperienza segnò l’inizio di una missione: tornato a Samarate, non smise mai di servire la comunità, fondando nel 1988 il gruppo specializzato dei Genieri Lombardia, oggi guidato dal figlio Iuri Valter.

Solo lo scorso settembre, a Palazzo Lombardia, era stato premiato dall’assessore regionale alla Protezione Civile, Romano La Russa, ricevendo un riconoscimento inaspettato che lo aveva profondamente inorgoglito.

L’uomo che costruisce ponti: Gualtiero De Tomasi è il più longevo volontario di Protezione Civile in Lombardia

Pubblicato il 03 Gennaio 2026
