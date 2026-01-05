Samarate si rompe un idrante: inagibile la scuola “Manzoni”
Il guasto ha danneggiato l'impianto antincendio della Primaria di via Dante: slitta almeno a giovedì 8 il rientro in aula di alunni e insegnanti
Ritorno a scuola posticipato per gli alunni della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Samarate. L’impianto antincendio dell’istituto di via Dante è infatti inagibile a causa della rottura di un idrante che ha richiesto anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.
Il guasto ha avuto ripercussioni sull’impianto antincendio e, di conseguenza, la “Manzoni” è stata dichiarata inagibile fino a mercoledì 7 gennaio. Il rientro in aula di studenti e docenti dovrebbe quindi avvenire giovedì 8, salvo ulteriori slittamenti.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Paolo Cottini su Colle di Biumo, il 5 gennaio la conferenza di VAS a Varese per decidere il futuro dell'area
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.