Samarate si rompe un idrante: inagibile la scuola “Manzoni”

Ritorno a scuola posticipato per gli alunni della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Samarate. L’impianto antincendio dell’istituto di via Dante è infatti inagibile a causa della rottura di un idrante che ha richiesto anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il guasto ha avuto ripercussioni sull’impianto antincendio e, di conseguenza, la “Manzoni” è stata dichiarata inagibile fino a mercoledì 7 gennaio. Il rientro in aula di studenti e docenti dovrebbe quindi avvenire giovedì 8, salvo ulteriori slittamenti.