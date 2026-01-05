Varese News

Samarate si rompe un idrante: inagibile la scuola “Manzoni”

Il guasto ha danneggiato l'impianto antincendio della Primaria di via Dante: slitta almeno a giovedì 8 il rientro in aula di alunni e insegnanti

idrante guasto samarate gennaio 2026

Ritorno a scuola posticipato per gli alunni della scuola primaria “Alessandro Manzoni” di Samarate. L’impianto antincendio dell’istituto di via Dante è infatti inagibile a causa della rottura di un idrante che ha richiesto anche l’intervento di una squadra dei Vigili del Fuoco.

Il guasto ha avuto ripercussioni sull’impianto antincendio e, di conseguenza, la “Manzoni” è stata dichiarata inagibile fino a mercoledì 7 gennaio. Il rientro in aula di studenti e docenti dovrebbe quindi avvenire giovedì 8, salvo ulteriori slittamenti.

Pubblicato il 05 Gennaio 2026
