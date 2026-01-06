Santuario gremito per il Concerto dell’Epifania al Sacro Monte di Varese
Il tradizionale Concerto dell'Epifania alle 18 ha visto esibirsi il Coro Santa Maria del Monte diretto dal Maestro Gabriele Conti e l'Orchestra Sacro Monte guidata dal Maestro Riccardo Bianchi
Il Santuario di Santa Maria del Monte al Sacro Monte di Varese ha accolto nel pomeriggio del 6 gennaio un pubblico straordinario per il tradizionale Concerto dell’Epifania, che alle 18 ha visto esibirsi il Coro Santa Maria del Monte diretto dal Maestro Gabriele Conti e l’Orchestra Sacro Monte guidata dal Maestro Riccardo Bianchi. L’evento, patrocinato dal Comune di Varese, ha registrato il tutto esaurito con il santuario completamente gremito di spettatori.
Il programma ha proposto un viaggio musicale dal barocco alla contemporaneità, aprendo con una selezione di mottetti sacri. Il momento centrale della serata è stato l’esecuzione della “Sunrise Mass” di Ola Gjeilo, un’opera per coro a otto voci e orchestra d’archi che il compositore norvegese ha concepito come un viaggio spirituale attraverso le fasi dello sviluppo umano.
La collaborazione tra il Coro Santa Maria del Monte, attivo dal 1971 e specializzato nel repertorio sacro dal Rinascimento ai giorni nostri, e l’Orchestra Sacro Monte, formazione professionale nata nel 2016 per valorizzare i luoghi storici della provincia, ha garantito un’esecuzione di alto livello che ha saputo valorizzare le complesse architetture sonore della partitura.
Il concerto si è concluso con l’esecuzione di “Les anges dans nos campagnes” nell’arrangiamento di Giacomo Mezzalira, lasciando al pubblico un messaggio di serenità e speranza. L’ingresso libero ha permesso a molti cittadini e turisti di assistere all’evento fino all’esaurimento dei posti disponibili.
