Scioperi ferroviari nel fine settimana e lunedì: possibili disagi in Lombardia
Sciopero nazionale tra venerdì e sabato e nuova agitazione lunedì 12 gennaio: garantite solo alcune fasce orarie
Possibili ripercussioni sul servizio ferroviario in Lombardia nei prossimi giorni a causa di due scioperi annunciati. Il primo è uno sciopero nazionale indetto dai sindacati CUB Trasporti e SGB, in programma dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio. L’agitazione segue l’omicidio di un capotreno avvenuto lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.
Un secondo sciopero è stato invece proclamato dal sindacato ORSA per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio: l’astensione dal lavoro scatterà alle ore 3 di lunedì e si concluderà alle ore 2 di martedì 13 gennaio.
In entrambe le giornate saranno garantiti i servizi minimi: nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 circoleranno esclusivamente i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti, consultabili sul sito trenord.it e tramite l’App ufficiale.
Per le corse del servizio aeroportuale eventualmente soppresse, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.
Trenord invita i passeggeri a informarsi prima di mettersi in viaggio, consultando il sito e l’App per gli aggiornamenti in tempo reale, e a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor presenti nelle stazioni.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Niente viaggio nella terra di Babbo Natale: salta il volo Malpensa - Rovaniemi, duecento persone a terra
Felice su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
MannyC su Polveri sottili in riduzione in quasi tutta la Lombardia, Varese guida la classifica virtuosa di Legambiente
lenny54 su Il richiamo alla pace e ai valori della Repubblica nel discorso del Presidente Sergio Mattarella
giro su Capodanno, il Comune di Varese pubblica l'ordinanza che vieta botti, petardi e fuochi d’artificio
Felice su Amazon sospende le consegne con i droni in Italia
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.