Scioperi ferroviari nel fine settimana e lunedì: possibili disagi in Lombardia

Sciopero nazionale tra venerdì e sabato e nuova agitazione lunedì 12 gennaio: garantite solo alcune fasce orarie

sciopero treni

Possibili ripercussioni sul servizio ferroviario in Lombardia nei prossimi giorni a causa di due scioperi annunciati. Il primo è uno sciopero nazionale indetto dai sindacati CUB Trasporti e SGB, in programma dalle ore 21 di venerdì 9 gennaio alle ore 21 di sabato 10 gennaio. L’agitazione segue l’omicidio di un capotreno avvenuto lo scorso 5 gennaio nei pressi della stazione di Bologna.

Un secondo sciopero è stato invece proclamato dal sindacato ORSA per l’intera giornata di lunedì 12 gennaio: l’astensione dal lavoro scatterà alle ore 3 di lunedì e si concluderà alle ore 2 di martedì 13 gennaio.

In entrambe le giornate saranno garantiti i servizi minimi: nelle fasce orarie 6-9 e 18-21 circoleranno esclusivamente i treni indicati negli elenchi dei servizi garantiti, consultabili sul sito trenord.it e tramite l’App ufficiale.

Per le corse del servizio aeroportuale eventualmente soppresse, saranno attivati autobus sostitutivi senza fermate intermedie tra Milano Cadorna (via Paleocapa 1) e Malpensa Aeroporto, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.

Trenord invita i passeggeri a informarsi prima di mettersi in viaggio, consultando il sito e l’App per gli aggiornamenti in tempo reale, e a prestare attenzione agli annunci sonori e ai monitor presenti nelle stazioni.

Pubblicato il 09 Gennaio 2026
