Scontro frontale sulla Statale 394 a Germignaga: due feriti, uno portato a Como in elisoccorso

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio lungo la strada statale 394 nel territorio di Germignaga, dove intorno alle 17.50, due auto si sono scontrate frontalmente.

Due feriti, uno trasportato in elicottero all’ospedale

Lo scontro ha coinvolto un uomo di 67 anni e una seconda persona di 29 anni. Le condizioni dei feriti hanno richiesto un massiccio intervento di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre a due ambulanze e all’elisoccorso decollato dalla base di Sondrio.

Uno dei feriti è stato elitrasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. L’altra persona è stata invece accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Luino.

Traffico rallentato e accertamenti in corso

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione le cause del frontale. L’impatto ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale, in un orario di rientro del fine settimana.