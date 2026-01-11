Varese News

Varese Laghi

Scontro frontale sulla Statale 394 a Germignaga: due feriti, uno portato a Como in elisoccorso

Lo scontro ha coinvolto un uomo di 67 anni e una seconda persona di 29 anni. Le condizioni dei feriti hanno richiesto un massiccio intervento di soccorso

Generico 05 Jan 2026

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 11 gennaio lungo la strada statale 394 nel territorio di Germignaga, dove intorno alle 17.50, due auto si sono scontrate frontalmente.

Due feriti, uno trasportato in elicottero all’ospedale

Lo scontro ha coinvolto un uomo di 67 anni e una seconda persona di 29 anni. Le condizioni dei feriti hanno richiesto un massiccio intervento di soccorso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese, i Carabinieri della compagnia di Luino per i rilievi e la gestione della viabilità, oltre a due ambulanze e all’elisoccorso decollato dalla base di Sondrio.

Uno dei feriti è stato elitrasportato in codice giallo all’ospedale Sant’Anna di Como. L’altra persona è stata invece accompagnata in codice giallo al pronto soccorso di Luino.

Traffico rallentato e accertamenti in corso

La dinamica dell’incidente è al vaglio dei Carabinieri, che dovranno ricostruire con precisione le cause del frontale. L’impatto ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la statale, in un orario di rientro del fine settimana.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.