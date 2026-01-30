Scossone nei Mastini, esonerato coach Da Rin. Per ora c’è Malfatti

La stagione dei Mastini è sempre più complicata e dopo alcuni innesti per puntellare la squadra è arrivata anche una mossa estrema. Massimo Da Rin non è più l’allenatore della squadra giallonera: rapporto risolto consensualmente – dice il comunicato – ma di fatto si tratta di un esonero.

Un addio che arriva tra l’altro in un giorno posizionato da due partite: giovedì sera Varese ha battuto (a fatica) Pergine per 4-2 con tripletta di Bastille a risolvere le fatiche, sabato la squadra affronterà la lunghissima trasferta di Alleghe dove il match andrà in scena alle 20,30.

Insomma: anche come tempistiche la situazione è complicata. La società ha per lo meno “messo una pezza” indicando nel gm Matteo Malfatti la persona che guiderà la squadra dal pancone ad Alleghe sottolineando però che Da Rin avrà presto un sostituto ancora da definire. Appuntamento tra qualche giorno, vedremo se già domenica o lunedì con il nuovo tecnico.

Si chiude così un’esperienza che per il “Ciue” doveva essere diversa: il tecnico era alla seconda conduzione varesina dopo che la prima si era conclusa a causa dell’interruzione del torneo 2019-20 per il covid con i Mastini in lizza per la vittoria della IHL (erano secondi dietro al Merano). Quest’estate l’allenatore ampezzano, 65 anni, era stato richiamato in via Albani dopo la – altrettanto clamorosa – defezione di Claude Deveze, il coach franco-canadese che fece dietrofront dopo aver firmato il contratto.

Pareva la soluzione ideale (tecnico esperto, già con trascorsi varesini, buoni rapporti con molti giocatori) e invece l’annata si stava trascinando tra alti e bassi ma con la consapevolezza di non essere all’altezza del Caldaro capolista e – attualmente – neppure di Aosta. E se grinta e voglia di fare non sono mai mancate, le geometrie e il gioco di squadra non sono apparsi particolarmente brillanti con il “buco nero” del power play, disastroso da inizio stagione (intorno al 15%). Gli arrivi di Ghiglione e Buono in attacco hanno portato talento ed esperienza ma certe fatiche sono rimaste: ora salta Da Rin e vedremo chi arriverà. Sarà abbastanza per raddrizzare l’annata?

IL COMUNICATO