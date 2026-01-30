Scuole Materne Gallarate, la minoranza chiede un consiglio comunale per aumentare i fondi

Tutti i consiglieri comunali di minoranza di Gallarate hanno presentato una richiesta formale di convocazione urgente del Consiglio comunale per discutere e approvare un impegno concreto a sostegno della Fondazione Scuole Materne. L’iniziativa nasce a seguito delle difficoltà economiche in cui versa la Fondazione e delle conseguenze già annunciate per famiglie e bambini a partire dal prossimo anno scolastico.

La richiesta, depositata il 30 gennaio, fa riferimento a una vicenda che si sviluppa dall’estate scorsa, anche se le conseguenze concrete sono divenute più visibili nelle ultime settimana. Con una variazione di bilancio approvata il 19 luglio 2025, il Consiglio comunale aveva infatti ridotto di 300mila euro il contributo annuale destinato alla Fondazione. Successivamente, con il bilancio preventivo approvato il 19 dicembre 2025, la maggioranza ha confermato i tagli, prevedendo solo un contributo straordinario di 100mila euro per il 2026, destinato esclusivamente alla copertura degli arretrati legati all’aumento del contratto collettivo nazionale di lavoro.

Nella stessa seduta consiliare era stato respinto un emendamento presentato da alcuni gruppi di opposizione – Partito Democratico, Città è Vita e Lista Silvestrini – che proponeva un parziale ripristino del contributo ordinario, con l’obiettivo di consentire alla Fondazione di garantire la continuità del servizio educativo e di avviare un percorso graduale di razionalizzazione dei costi.

Le conseguenze delle scelte di bilancio, secondo i consiglieri firmatari, si sono manifestate chiaramente nelle ultime settimane. Nel mese di gennaio 2026 le famiglie hanno ricevuto comunicazioni che annunciavano un aumento delle rette, tra i 70 e i 100 euro mensili, a partire dall’anno scolastico 2026/2027, oltre alla chiusura delle sezioni primavera. Decisioni che hanno costretto molte famiglie a cercare soluzioni alternative e che stanno già producendo un calo delle iscrizioni, con il rischio – sottolinea la minoranza – di compromettere la stessa sopravvivenza delle scuole gestite dalla Fondazione. Un elemento di urgenza è rappresentato anche dalla scadenza delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, fissata al 14 febbraio 2026. Secondo i consiglieri di minoranza, senza un intervento immediato il Comune rischia di assistere a un crollo delle iscrizioni e a un danno irreparabile per un servizio educativo considerato storico e fondamentale per la città.

La proposta di deliberazione chiede al Consiglio comunale di impegnare il sindaco a presentare entro febbraio una variazione al bilancio 2026 che incrementi il contributo destinato alla Fondazione di 100mila euro annui, non solo per il 2026, ma per l’intero triennio 2026-2028.

Viene inoltre richiesto di fornire indicazioni vincolanti al consiglio di amministrazione della Fondazione: revocare la chiusura delle sezioni Primavera, non applicare gli aumenti tariffari agli utenti già iscritti e predisporre entro il 15 marzo un piano di ristrutturazione ed efficientamento dei costi.

Quanto alle risorse aggiuntive, viene previsto di attingere al capitolo delle riserve (capitolo 2595, oneri finanziari diversi): la proposta era stata valutata come legittima dal punto di vista tecnico già a dicembre, anche se poi non era stata approvata.

Ora la palla passa al presidente del Consiglio comunale Marco Colombo, chiamato a valutare la convocazione urgente dell’aula per discutere una questione che continua a suscitare forte preoccupazione tra famiglie dei bimbi e dipendenti della Fondazione.