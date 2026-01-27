Sequestrate siringhe con un pericoloso mix di eroina e cocaina a una paziente ricoverata all’ospedale di Varese
Gli agenti, intervenuti per un controllo, hanno individuato e sequestrato quattro siringhe contenenti un liquido scuro che, sottoposto a narcotest, è risultato "Speedball"
Un pericoloso mix di droghe pesanti recuperato tra le corsie dell’ospedale. È quanto ha sequestrato la Polizia di Stato di Varese all’interno dell’Ospedale di Circolo, dove una donna ricoverata è stata trovata in possesso di “speedball”, una miscela di eroina e cocaina.
L’intervento è scattato dopo una segnalazione arrivata al Posto di Polizia dell’ospedale. Gli agenti, intervenuti per un controllo, hanno individuato e sequestrato quattro siringhe contenenti un liquido scuro che, sottoposto a narcotest, è risultato essere una miscela delle due sostanze stupefacenti.
Sequestrate anche dosi di droga
Oltre alle siringhe, i poliziotti hanno rinvenuto due involucri contenenti una modica quantità di cocaina ed eroina, le stesse sostanze utilizzate per preparare lo speedball. La donna, già nota alle forze dell’ordine per precedenti legati all’uso di droga, è stata segnalata all’Autorità amministrativa per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.
