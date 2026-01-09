Sfida “mundial” per la Uyba: a Busto Arsizio arriva Scandicci

C’è una ospite di assoluto riguardo alla E-Work Arena di Busto Arsizio per la partita valida come 6a giornata del girone di ritorno (domenica 11 gennaio, ore 17): la Eurotek Laica ospita infatti le campionesse del mondo della Savino del Bene Scandicci, la formazione che ha appena conquistato il titolo iridato per club battendo – non senza sorpresa – la favorita Conegliano.

La squadra toscana, trascinata da Kate Antropova, è anche seconda in campionato proprio alle spalle della Imoco e trova sulla propria squadra una Uyba in parziale ricostruzione. Il “buco” lasciato dalla cessione di Van Avermaet a Novara infatti, non è ancora stato colmato perché l’americana Carter Booth non è ancora sbarcata in Italia ed è attesa per i prossimi giorni. Le centrali titolari di Barbolini saranno quindi Eckl e Torcolacci mentre in regia ci sarà la giapponese Seki anche se – e questa è una buona notizia – i tifosi rivedranno in panchina Jennifer Boldini.

La palleggiatrice titolare, e capitana biancorossa, è sulla via del rientro in pista: «Io sto bene, sono sempre più in palestra, faccio un passo in più ogni giorno e questo mi dà la carica per poter star vicina alle mie compagne e supportarle soprattutto in match così difficili». E il compito delle Farfalle è particolarmente complicato quando di fronte si schiera una formazione con una diagonale formata da Ognjenovic e Antropova, con Weitzel e Graziani al centro e con Skinner e la “nostra” olimpionica, Caterina Bosetti, in banda.

Alla Savino del Bene è mancato l’acuto nel match di Champions contro il Vakifbank ma non la prestazione: la squadra di Gaspari ha perso 3-1 ma si è ben comportata. E, tra l’altro, richiamerà in viale Gabardi un pubblico numeroso: le prevendite stanno viaggiando bene, il parterre è esaurito ma restano i biglietti numerati di primo e secondo anello (in vendita QUI).

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.

Scandicci: 2 Traballi, 3 Bechis, 4 Skinner, 5 Castillo, 6 Ruddins, 7 Franklin, 8 Ribechi, 9 Bosetti, 10 Ognjenovic, 11 Mancini, 14 Nwkalor, 17 Antropova, 21 Weitzel, 23 G. Gennari. All. Gaspari.

SERIE A1 (6a di ritorno – domenica 11 gennaio, ore 17)

PROGRAMMA: Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Monviso Volley (sabato 10, ore 20); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (domenica 11, ore 16); Numia Vero Volley Milano – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley;

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cbf Balducci Hr Macerata (sabato 10, ore 20:30); Bergamo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

CLASSIFICA: Conegliano 49; Scandicci 46; Chieri 40, Milano 40; Novara 39; Vallefoglia 32; Bergamo 21; Cuneo, BUSTO ARSIZIO 20; Macerata 19; Firenze 18; Monviso 15; Perugia 12; San Giovanni in M.No 10.