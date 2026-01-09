Varese News

Sfida “mundial” per la Uyba: a Busto Arsizio arriva Scandicci

La Savino del Bene ha appena strappato a Conegliano il titolo iridato per club e insegue le venete in classifica. Farfalle ancora senza Booth, si rivede in panchina Boldini. Il match domenica 11 dalle ore 17

melanie parra pallavolo

C’è una ospite di assoluto riguardo alla E-Work Arena di Busto Arsizio per la partita valida come 6a giornata del girone di ritorno (domenica 11 gennaio, ore 17): la Eurotek Laica ospita infatti le campionesse del mondo della Savino del Bene Scandicci, la formazione che ha appena conquistato il titolo iridato per club battendo – non senza sorpresa – la favorita Conegliano.

La squadra toscana, trascinata da Kate Antropova, è anche seconda in campionato proprio alle spalle della Imoco e trova sulla propria squadra una Uyba in parziale ricostruzione. Il “buco” lasciato dalla cessione di Van Avermaet a Novara infatti, non è ancora stato colmato perché l’americana Carter Booth non è ancora sbarcata in Italia ed è attesa per i prossimi giorni. Le centrali titolari di Barbolini saranno quindi Eckl e Torcolacci mentre in regia ci sarà la giapponese Seki anche se – e questa è una buona notizia – i tifosi rivedranno in panchina Jennifer Boldini. 

La palleggiatrice titolare, e capitana biancorossa, è sulla via del rientro in pista: «Io sto bene, sono sempre più in palestra, faccio un passo in più ogni giorno e questo mi dà la carica per poter star vicina alle mie compagne e supportarle soprattutto in match così difficili». E il compito delle Farfalle è particolarmente complicato quando di fronte si schiera una formazione con una diagonale formata da Ognjenovic e Antropova, con Weitzel e Graziani al centro e con Skinner e la “nostra” olimpionica, Caterina Bosetti, in banda.

Alla Savino del Bene è mancato l’acuto nel match di Champions contro il Vakifbank ma non la prestazione: la squadra di Gaspari ha perso 3-1 ma si è ben comportata. E, tra l’altro, richiamerà in viale Gabardi un pubblico numeroso: le prevendite stanno viaggiando bene, il parterre è esaurito ma restano i biglietti numerati di primo e secondo anello (in vendita QUI).

Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci

Busto Arsizio: 1 Battista, 2 Pelloni (L), 3 Gennari, 4 Metwally, 5 Seki, 7 Diouf, 8 Schmit, 10 Parlangeli, 11 Obossa, 17 Eckl, 18 Torcolacci, 19 Boldini, 23 Parra. All. Barbolini.
Scandicci: 2 Traballi, 3 Bechis, 4 Skinner, 5 Castillo, 6 Ruddins, 7 Franklin, 8 Ribechi, 9 Bosetti, 10 Ognjenovic, 11 Mancini, 14 Nwkalor, 17 Antropova, 21 Weitzel, 23 G. Gennari. All. Gaspari.

SERIE A1 (6a di ritorno – domenica 11 gennaio, ore 17)
PROGRAMMA: Eurotek Laica Uyba – Savino Del Bene Scandicci; Igor Gorgonzola Novara – Wash4green Monviso Volley (sabato 10, ore 20); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano (domenica 11, ore 16); Numia Vero Volley Milano – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Il Bisonte Firenze – Honda Cuneo Granda Volley;
Omag-Mt San Giovanni In M.No – Cbf Balducci Hr Macerata (sabato 10, ore 20:30); Bergamo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia.
CLASSIFICA: Conegliano 49; Scandicci 46; Chieri 40, Milano 40; Novara 39; Vallefoglia 32; Bergamo 21; Cuneo, BUSTO ARSIZIO 20; Macerata 19; Firenze 18; Monviso 15; Perugia 12; San Giovanni in M.No 10.

Damiano Franzetti
Pubblicato il 09 Gennaio 2026
