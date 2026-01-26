Si è spento Fiorenzo Madella, storico organista di Castiglione Olona
Lo storico organista, padre del maestro Matteo, si è spento all'età di 79 anni. Per tanti anni ha dato il suo contributo all'interno della Corale Santa Cecilia e per il Masolino Ensemble
Castiglione Olona piange la scomparsa di Fiorenzo Madella, storico organista e figura di riferimento per la musica del nostro territorio, spentosi improvvisamente venerdì 23 gennaio all’età di 79 anni. Per decenni il suo nome è rimasto legato a doppio filo alla vita della comunità, in particolare attraverso il servizio prestato alla Corale Santa Cecilia e il costante supporto al Masolino Ensemble.
Padre del Maestro Matteo Madella, Fiorenzo ha messo il proprio talento a disposizione del borgo con una dedizione silenziosa e costante. I componenti del Masolino Ensemble lo ricordano oggi con gratitudine.
«Con discrezione, dedizione e amore per la musica ha messo il suo talento al servizio della comunità di Castiglione Olona, rendendo ogni celebrazione più intensa e raccolta – questo il cordoglio -. Il suo suono rimane nei nostri ricordi e nei cuori di chi ha cantato e pregato insieme a lui».
I funerali di Fiorenzo Madella saranno celebrati questo pomeriggio, lunedì 26 gennaio, alle 16 a Castiglione Olona, presso la parrocchia della Beata Vergine del Rosario.
