Sicurezza in stazione: Obiettivo Saronno chiede chiarezza sull’arrivo della Polfer
Novella Ciceroni ha riacceso i riflettori sull'arrivio della Polizia Ferroviaria a Saronno, chiedendo all'amministrazione comunale certezza sui tempi previsti per l'arrivo degli agenti
Novella Ciceroni di Obiettivo Saronno torna ad accendere i riflettori sulla situazione della sicurezza alla stazione ferroviaria di Saronno. Intervenuta sabato mattina ai microfoni di Radiorizzonti in Blu nel consueto spazio dedicato ai consiglieri comunali., la consigliera ha espresso forti perplessità sui tempi di arrivo della Polizia ferroviaria a Saronno: «Un presidio che, secondo quanto annunciato dall’amministrazione comunale, avrebbe dovuto essere operativo entro la fine del 2025 – ha detto la consigliera – Dichiarazioni che oggi, alla luce delle più recenti comunicazioni della sindaca Pagani, sembrano ridimensionate«.
«Scopriamo che siamo ancora fermi alla “roadmap” – ovvero a un cronoprogramma preliminare – per la definizione degli uffici e degli spazi di insediamento della Polfer, in collaborazione con Ferrovie Nord Milano», ha sottolineato Novella Ciceroni, ponendo una domanda diretta: «Se siamo ancora a questo punto, quando arriverà davvero la Polizia Ferroviaria a Saronno?».
Nel suo intervento, l’esponente di Obiettivo Saronno ha anche richiamato l’attenzione sulle condizioni attuali della stazione e dell’area retrostante, descritte come sempre più critiche sotto il profilo della sicurezza e del degrado urbano. Una situazione, dice, «invivibile e non degna di Saronno e dei suoi cittadini».
La richiesta rivolta all’amministrazione è quindi quella di maggiore chiarezza sui tempi e sugli impegni concreti per l’arrivo della Polfer, ritenuto un presidio fondamentale per migliorare la sicurezza in uno dei luoghi più sensibili e frequentati della città.
