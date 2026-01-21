Prima bomber, ora mister: il calcio di Simone Moretti a “Figli di un gol Minore”
Partito da Viggiù, lL'ex attaccante e ora allenatore della juniores nazionale della Varesina si racconta nell'ottava puntata del podcast di Radio Materia sul calcio
Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.
Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.
L’ottava puntata del podcast sul calcio vede protagonista Simone Moretti, una carriera da bomber tra Serie D e Serie C e ora un futuro da allenatore. L’ex attaccante racconta il suo percorso dai primi calci a Viggiù, alle giovanili dell’Inter fino dell’esordio con il Varese tra i grandi e una lunga carriera, soprattutto in Brianza con Seregno, Folgore Caratese e in particolare Renate, con tanti gol e diverse soddisfazioni.
Poi l’incontro con Marco Zaffaroni, che diventerà un mentore, e l’inizio della vita da allenatore, iniziata proprio come vice dell’ex capitano della Pro Patria all’Albinoleffe e a Cosenza. La Caronnese è la prima tappa da mister vero, poi Borgosesia e ora la Juniores Nazionale con la Varesina. Tante esperienze importanti e un futuro sulla panchina ancora tutto da scrivere.
Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.
