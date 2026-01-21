Varese News

Saronno/Tradate

Prima bomber, ora mister: il calcio di Simone Moretti a “Figli di un gol Minore”

Partito da Viggiù, lL'ex attaccante e ora allenatore della juniores nazionale della Varesina si racconta nell'ottava puntata del podcast di Radio Materia sul calcio

simone moretti figli di un gol minore

Per una decina di anni “Figli di un gol minore” è stata una rubrica di VareseNews che ha raccontato le storie più belle e affascinanti del calcio dilettantistico (guarda qui). Ora è anche un podcast con le voci dei protagonisti oppure potete ascoltarlo ogni giorno alle 12 su www.radiomateria.it.

Dai grandi ex calciatori prestati alle categorie inferiori alle grandi-piccole imprese nate sui campi di provincia, fino ad avventure in giro per il mondo, anche a Vanuatu. Oggi, grazie alla nascita di Radio Materia – la webradio di VareseNews, questa rubrica si evolve e diventa podcast. Una serie di interviste con i protagonisti del calcio “pane e salame”. La nuova puntata puoi ascoltarla ogni mercoledì alle 12 su www.radiomateria.it e su tutte le piattaforme di streaming audio.

L’ottava puntata del podcast sul calcio vede protagonista Simone Moretti, una carriera da bomber tra Serie D e Serie C e ora un futuro da allenatore. L’ex attaccante racconta il suo percorso dai primi calci a Viggiù, alle giovanili dell’Inter fino dell’esordio con il Varese tra i grandi e una lunga carriera, soprattutto in Brianza con Seregno, Folgore Caratese e in particolare Renate, con tanti gol e diverse soddisfazioni.

Poi l’incontro con Marco Zaffaroni, che diventerà un mentore, e l’inizio della vita da allenatore, iniziata proprio come vice dell’ex capitano della Pro Patria all’Albinoleffe e a Cosenza. La Caronnese è la prima tappa da mister vero, poi Borgosesia e ora la Juniores Nazionale con la Varesina. Tante esperienze importanti e un futuro sulla panchina ancora tutto da scrivere.

Anche questo, un esempio perfetto di cosa vuole dire essere “Figli di un gol minore”.

ASCOLTA LE PUNTATE E NON DIMENTICARE DI CLICCARE IL TASTO SEGUI

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 21 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.