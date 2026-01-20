Tastiere, mouse e un pizzico di magia digitale: ad Azzate i piccoli diventano esperti di computer
Un mese di scoperte alla scuola primaria dove i banchi si sono trasformati in laboratori tecnologici grazie ai professionisti di Elmec. Dal 12 gennaio, gli alunni imparano a "navigare nel futuro"
C’è un filo diretto che unisce l’innovazione tecnologica di Brunello alle aule della scuola primaria di Azzate, trasformando i banchi in piccoli laboratori di informatica dove il futuro non è più un concetto astratto, ma una serie di clic, tasti e immagini che prendono vita sullo schermo. Grazie a una stretta collaborazione tra le insegnanti e i dipendenti di Elmec, tutte le classi del plesso hanno avuto l’opportunità di partecipare a un percorso didattico, dove la competenza professionale si è messa al servizio della didattica.
L’iniziativa ha preso il via lo scorso 12 gennaio e ha animato l’intero mese, vedendo l’alternarsi di diversi gruppi di bambini durante i vari giorni della settimana. Nell’aula informatica della scuola, i piccoli studenti sono stati divisi in piccoli nuclei per permettere a ognuno di essere seguito con attenzione.
Sotto lo sguardo attento e competente dei tutor aziendali, gli alunni hanno potuto sperimentare un approccio interattivo e immediato, trasformando i computer da semplici oggetti misteriosi in strumenti di creazione e gioco intelligente.
Il percorso è stato pensato su misura per ogni età, partendo dalle basi per i più piccoli, che hanno imparato a familiarizzare con l’hardware e a trasformare un testo scritto a mano in un documento digitale. Salendo di grado, i bambini di terza hanno iniziato a giocare con l’impaginazione, arricchendo i loro racconti con immagini colorate, mentre i compagni più grandi di quarta e quinta si sono lanciati nella creazione di vere e proprie presentazioni in PowerPoint. Tra titoli ad effetto, transizioni e inserimento di testi, i ragazzi hanno scoperto come dare ritmo e ordine alle proprie ricerche scolastiche.
L’obiettivo di questo ciclo di lezioni va però ben oltre l’apprendimento tecnico, puntando a mostrare come il digitale sia un prezioso alleato nella vita di tutti i giorni e nello studio. Accompagnati per mano dai professionisti del settore, i giovanissimi studenti di Azzate hanno iniziato a guardare allo schermo con occhi nuovi, più consapevoli e responsabili. È un primo passo fondamentale perché, in un mondo che corre veloce verso l’innovazione, imparare a padroneggiare questi strumenti significa prepararsi a diventare i cittadini consapevoli di domani, pronti a scrivere il proprio futuro, un clic alla volta.
