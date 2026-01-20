Varese News

Varese Laghi

Tastiere, mouse e un pizzico di magia digitale: ad Azzate i piccoli diventano esperti di computer

Un mese di scoperte alla scuola primaria dove i banchi si sono trasformati in laboratori tecnologici grazie ai professionisti di Elmec. Dal 12 gennaio, gli alunni imparano a "navigare nel futuro"

Generico 19 Jan 2026

C’è un filo diretto che unisce l’innovazione tecnologica di Brunello alle aule della scuola primaria di Azzate, trasformando i banchi in piccoli laboratori di informatica dove il futuro non è più un concetto astratto, ma una serie di clic, tasti e immagini che prendono vita sullo schermo. Grazie a una stretta collaborazione tra le insegnanti e i dipendenti di Elmec, tutte le classi del plesso hanno avuto l’opportunità di partecipare a un percorso didattico, dove la competenza professionale si è messa al servizio della didattica.

L’iniziativa ha preso il via lo scorso 12 gennaio e ha animato l’intero mese, vedendo l’alternarsi di diversi gruppi di bambini durante i vari giorni della settimana. Nell’aula informatica della scuola, i piccoli studenti sono stati divisi in piccoli nuclei per permettere a ognuno di essere seguito con attenzione.

Sotto lo sguardo attento e competente dei tutor aziendali, gli alunni hanno potuto sperimentare un approccio interattivo e immediato, trasformando i computer da semplici oggetti misteriosi in strumenti di creazione e gioco intelligente.

Il percorso è stato pensato su misura per ogni età, partendo dalle basi per i più piccoli, che hanno imparato a familiarizzare con l’hardware e a trasformare un testo scritto a mano in un documento digitale. Salendo di grado, i bambini di terza hanno iniziato a giocare con l’impaginazione, arricchendo i loro racconti con immagini colorate, mentre i compagni più grandi di quarta e quinta si sono lanciati nella creazione di vere e proprie presentazioni in PowerPoint. Tra titoli ad effetto, transizioni e inserimento di testi, i ragazzi hanno scoperto come dare ritmo e ordine alle proprie ricerche scolastiche.

L’obiettivo di questo ciclo di lezioni va però ben oltre l’apprendimento tecnico, puntando a mostrare come il digitale sia un prezioso alleato nella vita di tutti i giorni e nello studio. Accompagnati per mano dai professionisti del settore, i giovanissimi studenti di Azzate hanno iniziato a guardare allo schermo con occhi nuovi, più consapevoli e responsabili. È un primo passo fondamentale perché, in un mondo che corre veloce verso l’innovazione, imparare a padroneggiare questi strumenti significa prepararsi a diventare i cittadini consapevoli di domani, pronti a scrivere il proprio futuro, un clic alla volta.

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 20 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.