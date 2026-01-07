Termosifoni spenti all’Einaudi di Varese: la ripresa delle lezioni è al gelo
Nelle aule di via Bertolone la temperature raggiungeva i 9 gradi. Il riscaldamento è ripartito ma occorre tempo perchè la temperatura diventi adeguata
La linea di riscaldamento della scuola non è partita e così gli studenti sono stati invitati a uscire prima. (foto di repertorio)
È successo all’istituto Einaudi di Varese dove la temperatura, alla ripresa delle lezioni dopo le vacanze natalizie, raggiungeva a malapena i 9 gradi.
«I ragazzi hanno segnalato questa situazione e siamo intervenuti subito presso la Provincia- spiega la dirigente Samantha Emanuele – Effettivamente la linea che serve il nostro edificio di via Bertolone non si era avviata. In quelle condizioni non si poteva proprio fare lezione. Abbiamo distribuito alcune classi negli spazi di via Trentini, dove il riscaldamento funziona regolarmente, e altri in presidenza dove la situazione è normale. Altri sono usciti anticipatamente perché riscaldare l’intera scuola richiede tempo e quelle temperature non permettevano di stare in classe. Si sarebbe dovuto avviare il riscaldamento con maggior tempestività».
Un disservizio che i ragazzi hanno mal digerito anche alla luce delle difficoltà a utilizzare l’aula magna che è da tempo in ristrutturazione: «Ottenere la sala a Villa Recalcati non è così immediato e per gli studenti questo è un limite agli eventi che organizzano. I ragazzi sono molto contrariati, speriamo si risolvano presto queste criticità» commenta ancora la dirigente.
