Varese News

Economia

Tornano i corsi gratuiti di Camera di Commercio di Varese per aspiranti imprenditori

Il nuovo ciclo di incontri prenderà il via con tre giornate di orientamento e approfondimento, in programma il 14, 21 e 28 gennaio, pensate per offrire strumenti concreti, competenze e supporto qualificato

colloquio di lavoro

Riparte l’attività del Punto Nuova Impresa (PNI) della Camera di Commercio di Varese, il servizio dedicato a chi desidera avviare una nuova impresa o trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale strutturato. Il nuovo ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, prenderà il via con tre giornate di orientamento e approfondimento, in programma il 14, 21 e 28 gennaio, pensate per offrire strumenti concreti, competenze e supporto qualificato.

Il primo appuntamento, mercoledì 14 gennaio, è dedicato all’orientamento all’avvio d’impresa e fornirà una panoramica completa sui principali aspetti da considerare nelle fasi iniziali: dalla scelta della forma giuridica alle procedure amministrative, dalla redazione del business plan alle opportunità di finanziamento disponibili a livello locale e nazionale.
Seguiranno due incontri di approfondimento tematico:
– 21 gennaio, laboratorio Business Model Canvas, uno strumento operativo per definire e strutturare il modello di business;
– 28 gennaio, incontro dedicato alle strategie di digital marketing, fondamentali per promuovere l’impresa e competere nei mercati contemporanei.

“Il Punto Nuova Impresa, rappresenta uno strumento strategico per sostenere la nascita di nuove attività economiche sul nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese –. Accompagnare chi vuole fare impresa significa non solo fornire informazioni tecniche, ma anche creare consapevolezza, metodo e visione. Con questi incontri vogliamo offrire un supporto concreto a chi ha un’idea e il desiderio di trasformarla in un progetto sostenibile.”

Con la ripartenza del PNI, la Camera di Commercio di Varese conferma il proprio impegno nel favorire l’imprenditorialità, l’innovazione e lo sviluppo economico locale, mettendo a disposizione competenze, servizi e momenti di confronto dedicati agli aspiranti imprenditori.
Tutti gli incontri, a partecipazione gratuita, si svolgeranno in presenza nella sede della Camera di Commercio di Varese, previa iscrizione online al sito di Camera di Commercio di Varese:
21 gennaio – Creare un modello d’impresa con il Business Model Canvas
28 gennaio – Strategie di digital marketing

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 14 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.