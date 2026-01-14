Tornano i corsi gratuiti di Camera di Commercio di Varese per aspiranti imprenditori
Il nuovo ciclo di incontri prenderà il via con tre giornate di orientamento e approfondimento, in programma il 14, 21 e 28 gennaio, pensate per offrire strumenti concreti, competenze e supporto qualificato
Riparte l’attività del Punto Nuova Impresa (PNI) della Camera di Commercio di Varese, il servizio dedicato a chi desidera avviare una nuova impresa o trasformare un’idea in un progetto imprenditoriale strutturato. Il nuovo ciclo di incontri, realizzato in collaborazione con le associazioni di categoria del territorio, prenderà il via con tre giornate di orientamento e approfondimento, in programma il 14, 21 e 28 gennaio, pensate per offrire strumenti concreti, competenze e supporto qualificato.
Il primo appuntamento, mercoledì 14 gennaio, è dedicato all’orientamento all’avvio d’impresa e fornirà una panoramica completa sui principali aspetti da considerare nelle fasi iniziali: dalla scelta della forma giuridica alle procedure amministrative, dalla redazione del business plan alle opportunità di finanziamento disponibili a livello locale e nazionale.
Seguiranno due incontri di approfondimento tematico:
– 21 gennaio, laboratorio Business Model Canvas, uno strumento operativo per definire e strutturare il modello di business;
– 28 gennaio, incontro dedicato alle strategie di digital marketing, fondamentali per promuovere l’impresa e competere nei mercati contemporanei.
“Il Punto Nuova Impresa, rappresenta uno strumento strategico per sostenere la nascita di nuove attività economiche sul nostro territorio – dichiara Mauro Vitiello, presidente della Camera di Commercio di Varese –. Accompagnare chi vuole fare impresa significa non solo fornire informazioni tecniche, ma anche creare consapevolezza, metodo e visione. Con questi incontri vogliamo offrire un supporto concreto a chi ha un’idea e il desiderio di trasformarla in un progetto sostenibile.”
Con la ripartenza del PNI, la Camera di Commercio di Varese conferma il proprio impegno nel favorire l’imprenditorialità, l’innovazione e lo sviluppo economico locale, mettendo a disposizione competenze, servizi e momenti di confronto dedicati agli aspiranti imprenditori.
Tutti gli incontri, a partecipazione gratuita, si svolgeranno in presenza nella sede della Camera di Commercio di Varese, previa iscrizione online al sito di Camera di Commercio di Varese:
21 gennaio – Creare un modello d’impresa con il Business Model Canvas
28 gennaio – Strategie di digital marketing
