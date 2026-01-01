Varese News

Varese Laghi

Tragico epilogo a Cunardo: trovato senza vita Guillermo José Ravazzani, era scomparso da domenica

Il 52enne si era allontanato dalla comunità Dedalus e non aveva più dato notizie. Le ricerche si sono concluse nel pomeriggio con il ritrovamento del corpo in un’area boschiva poco distante

Ossola carabinieri

Si sono spente nel primo pomeriggio le speranze di ritrovare in vita Guillermo José Ravazzani. Le ricerche del 52enne di origine argentina, di cui si erano perse le tracce da domenica scorsa, si sono concluse intorno alle 14 di oggi, giovedì primo gennaio, quando i soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’uomo ormai privo di vita.

Il ritrovamento è avvenuto a Cunardo in via Boacca, all’interno di un’area boschiva situata a breve distanza dalla comunità Dedalus, la struttura dove l’uomo risiedeva e da cui si era allontanato senza più fare ritorno. La macchina dei soccorsi si era attivata immediatamente dopo l’allarme: Vigili del Fuoco, militari dell’Arma e volontari della Protezione Civile avevano allestito un campo base in paese, coordinando le operazioni e battendo il territorio circostante.

Purtroppo, le ricerche hanno portato alla scoperta del corpo nel verde, nelle immediate vicinanze della sede della comunità. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, ma da una prima analisi sembra che il decesso sia da attribuirsi a cause naturali o accidentali.

A Cunardo si cerca Guillermo Jose Ravazzani, scomparso da domenica

 

Tutti gli eventi

di gennaio  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 01 Gennaio 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.