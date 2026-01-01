Tragico epilogo a Cunardo: trovato senza vita Guillermo José Ravazzani, era scomparso da domenica

Si sono spente nel primo pomeriggio le speranze di ritrovare in vita Guillermo José Ravazzani. Le ricerche del 52enne di origine argentina, di cui si erano perse le tracce da domenica scorsa, si sono concluse intorno alle 14 di oggi, giovedì primo gennaio, quando i soccorritori hanno rinvenuto il corpo dell’uomo ormai privo di vita.

Il ritrovamento è avvenuto a Cunardo in via Boacca, all’interno di un’area boschiva situata a breve distanza dalla comunità Dedalus, la struttura dove l’uomo risiedeva e da cui si era allontanato senza più fare ritorno. La macchina dei soccorsi si era attivata immediatamente dopo l’allarme: Vigili del Fuoco, militari dell’Arma e volontari della Protezione Civile avevano allestito un campo base in paese, coordinando le operazioni e battendo il territorio circostante.

Purtroppo, le ricerche hanno portato alla scoperta del corpo nel verde, nelle immediate vicinanze della sede della comunità. Sono ora in corso gli accertamenti di rito per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto, ma da una prima analisi sembra che il decesso sia da attribuirsi a cause naturali o accidentali.