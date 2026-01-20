Uno scatto per raccontare la bellezza del territorio: al via il concorso fotografico “Paesaggi di Azzate”

Azzate si mette in posa. Prende il via il concorso fotografico “Paesaggi di Azzate”, un’iniziativa dell’amministrazione comunale nata con l’intento di celebrare la bellezza e l’atmosfera del paese attraverso l’obiettivo di chi vive o frequenta questi luoghi. Non si tratta solo di una “sfida” tecnica, ma di un’occasione per riscoprire angoli nascosti e panorami familiari.

La partecipazione è libera e gratuita per chiunque, senza limiti di età o di esperienza nel campo della fotografia. Il regolamento prevede che si possano proporre al massimo due scatti, che devono essere stati obbligatoriamente realizzati all’interno dei confini del Comune di Azzate. Le immagini, nel formato cartaceo di 20×30 centimetri, dovranno essere consegnate presso la Biblioteca comunale negli orari di apertura al pubblico, nel periodo compreso tra il 9 e il 20 febbraio 2026. Ogni fotografia dovrà essere accompagnata dal nome, dal cognome e da un contatto dell’autore.

Il percorso del concorso culminerà nel mese di marzo 2026 con la mostra delle opere nella Villa comunale. In occasione dell’inaugurazione dell’esposizione, verranno annunciati e premiati i primi tre classificati scelti dalla giuria. Per i partecipanti c’è inoltre un traguardo di particolare valore simbolico: le prime tredici fotografie selezionate verranno infatti utilizzate per la realizzazione del Calendario 2027 della Società di Mutua Assistenza Sanitaria di Azzate, realtà storica del territorio che da sempre rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la vita sociale del paese.

Partecipando al concorso, gli autori cedono al Comune la possibilità di esporre le foto e di utilizzarle per materiali istituzionali, con l’impegno da parte dell’ente di citare sempre l’autore dello scatto.