“Uno sguardo sul parco”: tornano le visite guidate alla Torre Civica di Cairate

L’iniziativa per la scoperta della Torre Civica di Cairate vede in prima fila le Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) dei Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS) Insubria Olona. Sono proprio i volontari a coordinare le attività di apertura, garantendo ai visitatori un accompagnamento competente e attento alla valorizzazione del patrimonio non solo architettonico, ma anche ambientale del territorio. Il borgo di Cairate invita così alla scoperta delle proprie bellezze con un’iniziativa che punta dritto al cielo.

Uno sguardo privilegiato sul territorio

L’ascesa fino alla vetta della torre rappresenta il momento clou del percorso. Una volta raggiunta la sommità, i visitatori si troveranno davanti a una vista privilegiata e per questo gli organizzatori consigliano vivamente di portare con sé un binocolo, così da poter scrutare ogni dettaglio del paesaggio che si estende ai piedi della struttura. La visita, resa possibile grazie alla dedizione delle GEV, non è solo un momento panoramico, ma un modo per vivere da vicino uno dei simboli della comunità locale immerso nel contesto del parco.

Orari e modalità di accesso

Il calendario delle salite è organizzato in base alla stagionalità per sfruttare al meglio la luce naturale. Nel periodo che va da ottobre a marzo le visite sono previste in tre turni fissati alle ore 9:30, alle 11:00 e alle 14:30. Con l’arrivo della bella stagione, da aprile a settembre, l’offerta si amplia con quattro fasce orarie che comprendono i turni delle 9:30, 11:00, 14:00 e 15:30. In ogni caso è assolutamente obbligatorio prenotare il proprio posto attraverso la piattaforma Eventbrite, dove le date disponibili vengono costantemente aggiornate.

Informazioni utili per i visitatori

Trattandosi di una struttura storica, la salita richiede un certo impegno fisico. Il percorso prevede infatti la presenza di numerosi scalini, motivo per cui l’accesso purtroppo non è consentito a persone con difficoltà di deambulazione o che non siano in grado di affrontare una lunga scalinata. È consigliabile indossare abbigliamento pratico e scarpe comode per affrontare la salita in totale sicurezza seguendo le indicazioni fornite dal personale volontario.

Vincoli e restrizioni per i più piccoli

Esistono inoltre alcune limitazioni specifiche riguardanti l’età dei partecipanti. L’ingresso è rigorosamente vietato ai minori di 12 anni, mentre i ragazzi che hanno superato tale soglia possono accedere alla torre soltanto se accompagnati da un adulto. Queste misure sono state adottate per garantire che l’esperienza avvenga nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e della particolarità del luogo, tutelando sia i visitatori che l’integrità del monumento civico.