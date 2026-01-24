Il Varese sfida il suo passato contro la Cairese di Floris, “Mi aspetto una partita di lotta”

Non un brutta prestazione, ma una sconfitta che ha lasciato molto amaro in bocca. Il Varese si lecca le ferite dopo il ko casalingo contro il Sestri Levante e torna in trasferta a Cairo Montenotte (domenica 25 gennaio ore 14.30), dove ad attenderlo ci sarà la Cairese e il suo allenatore, l’ex Roberto Floris. Arrivato sulla panchina gialloblù ad ottobre, il mister ha saputo ridare vitalità alla squadra riuscendo a risollevare una classifica complicata e ad aprire una striscia positiva che è arrivata a sette giornate.

Le parole di mister Ciceri

In casa biancorossa invece l’obiettivo è quello di ripartire dopo che il momento positivo che durava da otto gare si è interrotto. Mister Andrea Ciceri dovrà toccare i punti giusti per tornare subito alla vittoria. «La sconfitta contro il Sestri è stata una batosta, soprattutto per come è maturata, ma nonostante il distacco dalle prime e la perdita di alcuni elementi in settimana, dobbiamo rilanciare con ancora più forza. La squadra sta fornendo buone prestazioni e, pur affrontando una trasferta complicata su un campo difficile contro un’avversaria in forma, l’obiettivo prioritario deve essere ritrovare la strada dei punti. Mi aspetto una partita di lotta, condizionata anche dal tempo che renderà difficile il controllo della palla; sarà fondamentale la gestione degli episodi nelle due aree di rigore, un aspetto in cui domenica scorsa abbiamo sofferto».

Per quanto riguarda i portieri, dopo l’errore di Bugli contro il Sestri e l’esordio di Mandracchia, dal mercato è arrivato Leonardo Taina, un’entrata già in programma per sostituire il partente Omar Rugginenti che ha firmato per il Koper, in Serie A slovena. «Bugli gode di tutta la mia fiducia – conferma mister Ciceri – e, sebbene paghi ancora l’inesperienza della giovane età, resta un profilo con grandi prospettive di crescita. Domenica incroceremo Roberto Floris, un tecnico che a Varese ha lasciato ottimi ricordi e che avrà certamente voglia di fare bella figura contro il suo passato. Pur non conoscendolo personalmente, ho cercato di raccogliere più informazioni possibili dai ragazzi che sono stati allenati da lui per studiare le sue strategie, ma per noi dovrà essere una partita come tutte le altre».



SERIE D GIRONE A – XXI GIORNATA

Cairese – Varese; Chisola – Biellese; Club Milano – Saluzzo; Gozzano – Sanremese; Vado – Celle Varazze; Valenzana – Asti; Lavagnese – NovaRomentin; Ligorna – Derthona; Sestri Levante – Imperia.

CLASSIFICA: Ligorna, Vado 47; Sestri Levante 39; Chisola 37; Varese 34; Biellese 30; Saluzzo 29; Derthona, Imperia 26; Valenzana 24; Cairese 22; Celle Varazze, Gozzano 21; Sanremese, Club Milano, Lavagnese 20; Asti 18; NovaRomentin (-1) 12.

