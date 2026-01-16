Varese Ghiaccio “profeta in patria”: sei podi in Coppa Italia Gold
Nelle gare organizzata alla Acinque Ice Arena la società di casa centra tre vittorie, tutte al maschile, due secondi e un terzo posto
È di tre vittorie, due secondi e un terzo posto il bilancio della terza prova di Coppa Italia Gold di pattinaggio artistico di figura per la Varese Ghiaccio. La tappa, organizzata sulla pista di casa – la Acinque Ice Arena – ha permesso di confermare la forte presenza del club bosino nel panorama regionale soprattutto a livello maschile, comparto da dove sono arrivati i tre ori.
Il calendario della Coppa Italia è strutturato per poter qualificare i migliori 24 atleti di ciascuna categoria alla Finale in programma nel mese di aprile. Sedici gli atleti schierati dalla Varese Ghiaccio per l’occasione tra i più piccoli (Pre Novice) e i più grandi (le ragazze Junior). Proprio nella categoria più giovane è arrivato l’oro di Elia Cesarini seguito tra i Basic Novice da Tommaso Gasparoli e da Manuel Coco tra gli Advanced Notize.
Gli altri podi sono arrivati in ambito femminile: Agata Dallo seconda nei Pre Novice, Alice Marini argento tra le Junior e Sofia Suigo terza tra le Intermediate Novice. Top ten, nelle diverse categorie, anche per Elena Vidussi, Celeste Confalonieri. Arianna Nardello, Susanna Di Bari, Letizia Ceniccola e Giorgia Piscitello.
