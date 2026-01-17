Varese News

“Varese non può chiudersi su sé stessa”: il M5S lancia il dibattito per le Comunali 2027

In una nota il Movimento pone al centro il bisogno di rinnovare coalizione e programma, con una leadership scelta in modo partecipato

Il Movimento 5 Stelle di Varese si prepara alle elezioni comunali del 2027 lanciando un messaggio chiaro al fronte progressista: serve un rinnovamento vero, nei contenuti e nelle alleanze. Con la prossima tornata elettorale, si chiuderà un ciclo politico-amministrativo e se ne aprirà uno nuovo, che – secondo il M5S – dovrà segnare un cambio di passo per la città.

Rinnovare programma e alleanze

«Non parliamo di rivoluzioni, ma di correzioni di rotta – si legge in una nota – e in alcuni casi di cambio di passo», a partire dal completamento delle opere pubbliche in corso. Le priorità indicate dal Movimento spaziano dal sociale all’ambiente, passando per urbanistica, sport, cultura e servizi educativi.

Accanto ai contenuti, si invoca anche un rinnovamento nella composizione della coalizione che si candiderà a governare Varese: spazio sì alle liste civiche, ma anche alle forze politiche strutturate e con un radicamento nazionale. «Varese è un capoluogo e non può chiudersi in una visione solo locale o provinciale».

Leadership condivisa, no a “scorciatoie”

Il confronto, sottolinea il comunicato, dovrà essere ampio e partecipato, sia nella definizione del programma che nella scelta della leadership. «Non ci paiono possibili scorciatoie o mere investiture dall’alto» – scrive il M5S – auspicando invece metodi condivisi per individuare la figura che guiderà la futura coalizione.

Pubblicato il 17 Gennaio 2026
