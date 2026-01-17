“Varese non può chiudersi su sé stessa”: il M5S lancia il dibattito per le Comunali 2027
In una nota il Movimento pone al centro il bisogno di rinnovare coalizione e programma, con una leadership scelta in modo partecipato
Il Movimento 5 Stelle di Varese si prepara alle elezioni comunali del 2027 lanciando un messaggio chiaro al fronte progressista: serve un rinnovamento vero, nei contenuti e nelle alleanze. Con la prossima tornata elettorale, si chiuderà un ciclo politico-amministrativo e se ne aprirà uno nuovo, che – secondo il M5S – dovrà segnare un cambio di passo per la città.
Rinnovare programma e alleanze
«Non parliamo di rivoluzioni, ma di correzioni di rotta – si legge in una nota – e in alcuni casi di cambio di passo», a partire dal completamento delle opere pubbliche in corso. Le priorità indicate dal Movimento spaziano dal sociale all’ambiente, passando per urbanistica, sport, cultura e servizi educativi.
Accanto ai contenuti, si invoca anche un rinnovamento nella composizione della coalizione che si candiderà a governare Varese: spazio sì alle liste civiche, ma anche alle forze politiche strutturate e con un radicamento nazionale. «Varese è un capoluogo e non può chiudersi in una visione solo locale o provinciale».
Leadership condivisa, no a “scorciatoie”
Il confronto, sottolinea il comunicato, dovrà essere ampio e partecipato, sia nella definizione del programma che nella scelta della leadership. «Non ci paiono possibili scorciatoie o mere investiture dall’alto» – scrive il M5S – auspicando invece metodi condivisi per individuare la figura che guiderà la futura coalizione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
MACALONE su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Felice su Rapina e un morto a Lonate, le indagini per trovare i complici del ladro ucciso
Bustocco-71 su A Mornago problemi con il medico di base. I cittadini lamentano: "non riusciamo a farci visitare"
Viacolvento su Busto Arsizio, una raccolta di firme per proteggere il quartiere di Beata Giuliana e il suo verde
Felice su Minacciata con un rasoio sul treno: il coraggio di una giovane controllore evita il peggio
Fabio Perrone su Con il gelo dell'inverno Alfa consiglia come proteggere i contatori: “Vecchie coperte e polistirolo per isolarli"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.