A Besozzo un fine settimana per promuovere benessere e prevenzione

Il Comune di Besozzo intende proporre nel fine settimana entrante iniziative nell’ambito della divulgazione del benessere.

Sabato 21 febbraio 2026 alle ore 10.00 ritrovo al Parco del Cioss (di fronte al Comune di Besozzo) per “Passi e Parole”, una breve camminata per piccoli insieme a genitori nonni o chi accompagna la crescita dei bambini con arrivo in biblioteca per scoprire insieme il nuovo spazio dedicato ai bambini. Iniziativa resa possibile grazie alla collaborazione con ME TE centro per la famiglia in evoluzione, Eureka e Comunità montana Valli del Verbano ente capofila. “Un momento di condivisione – interviene Sara Grippo responsabile del progetto Me te – importante per socializzare e creare nuove connessioni “ per info 3277955335 Sara.

Domenica, 22 febbraio 2026 dalle ore 10.00 alle ore 12.00 la palestrina Vasconi, in via Mazzini, 24, ospiterà un nuovo incontro dal titolo “Respira e ascolta”.

Il buonissimo riscontro dell’incontro organizzato a gennaio consente di proseguire le domeniche di gentilezza con pratiche di respiro consapevole e meditazione. Incontri che fanno bene al corpo e all’anima. Un aiuto a vivere la quotidianità con un’ attenzione a noi ed al respiro in collaborazione con La lumera Odv e grazie alla volontaria Meena Di Guida, insegnate di meditazione abilitata dall’Accademia Dhyana di Daniel Lumera e ricercatrice del Filo d’oro che ci accompagna in questo percorso. “Alleniamo la gentilezza verso noi stessi – commenta Meena Di Guida – dedicandoci un tempo e uno spazio per respirare in consapevolezza. Il respiro ci aiuta a gestire ansia e stress, l’ascolto ci porta in contatto con la nostra parte più autentica. Sperimenteremo pratiche che anche la scienza ha rilevato essere benefiche per la salute”. Per info 3497582388 Meena.

Lunedì 23 febbraio 2026 alle ore 20.30, presso la Sala letture del Comune di Besozzo di via Mazzini, 10, il ‘Punto Salute Besozzo’ del mese di febbraio propone un incontro dal titolo: “ La disostruzione delle vie aeree ed il sonno sicuro”.

Una serata tutta dedicata alla sicurezza dei bambini. In questa occasione, GianPaolo Poretti, volontario e istruttore di rianimazione e defibrillazione ed Emanuela De Filippo, istruttrice esperta manovra salvavita pediatriche forniranno tutte le informazioni utili sulle manovre necessarie per liberare tempestivamente le vie aeree (manovre di disostruzione).

“L’ostruzione delle vie aeree può derivare da vari fattori– interviene Gian Paolo Poretti – come il soffocamento con cibo, un oggetto estraneo o altre cause. Senza un intervento adeguato, questa condizione può portare a gravi conseguenze, compresa la morte per mancanza di ossigeno. È, quindi, molto importante che più persone possibili, e in particolare coloro che sono frequentemente a contatto con i bambini, siano formate correttamente per intervenire in modo efficace. È fondamentale saper affrontare emergenze e criticità per il tesoro del nostro futuro: I nostri piccoli “. Per info affarigenerali@comune.besozzo.va.it