A Gallarate il mondo di CL si mobilita per il Sì al referendum sulla giustizia

“”Una scelta consapevole per una giustizia più giusta”: è il titolo dell’iniziativa promossa a Gallarate – alla sera del 5 marzo 2026 – dal Centro culturale Tommaso Moro, in previsione del referendum costituzionale in programma domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 (foto: “il processo”, opera di Silvio Consadori alla Procura di Busto Arsizio, già Tribunale).

Il centro culturale, espressione del mondo di Comunione e Liberazione, invita la cittadinanza a riflettere sui contenuti della cosiddetta riforma Nordio e ad assumere una posizione consapevole in vista del voto.

Per lanciare l’iniziativa viene riportata anche la posizione assunta dalla Compagnia delle Opere (l’associazione imprenditoriale del movimento di Comunione e Liberaizone), che è appunto favorevole al Sì.

Nel documento si sottolinea come il tema della separazione delle carriere sia presente nel dibattito italiano da decenni e trovi le sue radici nella riforma del processo penale del 1989 e nella successiva modifica dell’articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto il principio del “giusto processo”. La riforma sottoposta a referendum viene presentata come un passo ulteriore per rendere più netta la distinzione tra chi accusa e chi giudica, rafforzando la terzietà del giudice. Tra gli aspetti evidenziati nel testo vi è anche l’introduzione del sorteggio per la composizione dei due Csm, misura indicata come possibile risposta alla dinamica delle correnti interni alla magistratura.

La posizione espressa è esplicitamente favorevole al Sì. Nel documento si afferma che, pur riconoscendo limiti e possibili rischi della riforma, il voto favorevole rappresenterebbe l’avvio di un percorso di cambiamento volto a rendere la giustizia penale più equilibrata e rispettosa dei diritti fondamentali, mentre un voto contrario comporterebbe il mantenimento dell’attuale assetto

Il dibattito a Gallarate

L’appuntamento promosso dal Centro culturale Tommaso Moro è previsto per giovedì 5 marzo alle 21 alla Sala Scuderie Martignoni (Via Venegoni 3).

Interverranno l’avvocato Carlo Tremolada, penalista in Milano, presidente della Libera Associazione Forense Mario Brusa; l’avvocato Armando Paradiso, penalista in Milano, membro della Camera Penale di Milano. Modera l’avvocato Francesco Rubino, penalista della Camera Penale di Milano.